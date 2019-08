Schkeuditz

Ab sofort sollen Eltern ihre Kinder in Schkeuditz in erster Linie online für einen Kita-Platz anmelden. Damit sei die Stadt bei der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes einen weiteren Schritt vorangekommen, gab Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU) am Dienstag bekannt. Aber es gehe nicht nur um die Erfüllung gesetzlicher Vorschriften. Gemeinsam mit seinen Sachgebietsleiterinnen Andrea Felke (Schulverwaltung, Kinder und Jugend) sowie Brigitta Weinert (IT-Services) stellte der Oberbürgermeister vor, was das neue System kann, welche Vorteile es bietet und was die Bürger bei dessen Nutzung erwartet.

Sandy Kummer, Mitarbeiterin für Schulverwaltung, Kinder und Jugend bei der Stadt Schkeuditz, zeigt das neue Kita-Portal. Quelle: Michael Strohmeyer

Vernetzung mit Kitas und Tagesmüttern

Auf der Internetseite der Stadt prangt seit kurzem ein unübersehbarer Button. „Kita Online-Anmeldung“ steht darauf und wenn man ihn anklickt, ist man schon mittendrin im Anmeldeprozess. „Das System ist sowohl mit allen zehn Kitas in der Stadt als auch mit den Tagesmüttern vernetzt“, informiert Brigitta Weinert. Neben der Angabe der erforderlichen Daten können Eltern jetzt auch eine Reihenfolge der „Wunsch-Kitas“ festlegen. „Das Portal meldet dann der jeweils favorisierten Einrichtung, dass ein Platz gefragt ist“, erklärt Weinert. Sind dort alle Plätze belegt, leitet das System die Anfrage automatisch an die nächste Kita auf der Wunschliste weiter.

Am Ende entscheidet keine Maschine

Trotz aller Vorteile einer Digitalisierung der Anmeldeprozedur bleiben einige Handgriffe weiterhin analog. „Es geht um Menschen, um Kinder und Familien mit individuellen Ansprüchen. Die kann man nicht nach 0 oder 1 ordnen“, sagt OBM Bergner. Sachgebietsleiterin Andrea Felske verweist deshalb darauf, dass die endgültige Festlegung über die Vergabe der freien Kita-Plätze noch immer von Menschen getroffen werde. Dies erfolge jährlich jeweils Anfang März. Obwohl das neue System auch Voraussetzungen wie den Kita-Besuch von Geschwisterkindern automatisch berücksichtige, werde das dann noch einmal geprüft.

Schwangerschaft reicht nicht für Anmeldung

Im Gegensatz zur bisherigen Verfahrensweise habe sich auch die Kommunikation verbessert, informiert Felske. So würden Eltern jetzt auch Zwischeninformationen zum Stand ihrer Anmeldung erhalten. Bisher habe es das nur einmal im Jahr gegeben. Auch die Gefahr, dass Doppelanmeldungen für Verwirrung sorgen oder Anträge verloren gehen, sei jetzt gebannt. Im Gegensatz zur Verfahrensweise in manch anderen Kommunen ist in Schkeuditz allerdings zu beachten, dass eine Schwangerschaft nicht reicht, um die Inanspruchnahme eines Kita-Platzes zu begründen. „Es muss zwingend das Geburtsdatum des Kindes angegeben werden“, weist Brigitta Weinert auf das entsprechende Pflichtfeld in der Eingabemaske des Portals hin.

Rechner in der Stadtbibliothek stehen zur Verfügung

Es gibt nicht nur positive Beispiele für kommunale Online-Kita-Systeme: In Leipzig hatte es lange Zeit immer wieder Kritik an der Funktionalität des „Kivan“ gegeben. Dennoch haben bereits einige Kommunen Online-Anmeldesysteme installiert – Eilenburg zum Beispiel. Die Stadtverwaltung Schkeuditz erwartet keine Probleme durch dessen Nutzung. Bereits in den ersten drei Tagen seien schon vier Anmeldungen eingegangen, informiert Bergner. „Allerdings wissen wir, dass es auch Eltern gibt, die beispielsweise nur eingeschränkten Zugang zum Internet haben“, räumt er ein. Für sie bestünde die Möglichkeit, ihre Anmeldung an einem der Computer in der Stadtbibliothek oder direkt in einer der Kitas zu erstellen. Die zuständigen Mitarbeiterinnen und Leiterinnen der Kitas seien in das neue System eingewiesen und entsprechend geschult worden, was auch die einschlägigen Aspekte des Datenschutzes betrifft.

Wie berichtet, gibt es in Schkeuditz zu wenig Kita-Plätze; derzeit entsteht ein Neubau mit 150 Plätzen. Die Stadt hofft auf eine Inbetriebnahme Anfang 2020 für die ersten 60 Plätze.

Von Rainer Küster