Es war eine unscheinbare Information in den Ausführungen des Oberbürgermeisters – und doch hat sie weitreichende Folgen: Schkeuditz kann in diesem Jahr den Bedarf an Kita-Plätzen nicht vollständig abdecken. Und das, obwohl in der Kernstadt derzeit eine neue Einrichtung mit 150 Plätzen gebaut wird.

225 Neuanmeldungen

Laut der Information, die den Stadträten in der jüngsten Sitzung vorgelegt wurde, verlassen in diesem Jahr 133 Vorschüler die Kindertagesstätten. „Demgegenüber stehen 225 Neuanmeldungen für einen Tagesstättenplatz“, so Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU). „Dieser Bedarf kann aktuell nicht vollständig abgedeckt werden.“ Alles hänge nun an der Frage, wann die neue Kita in der Käthe-Kollwitz-Straße an den Start gehen kann. Es habe deshalb eine Abstimmung zwischen Stadtverwaltung und allen Kindertagesstättenleitern sowie Tagespflegepersonen zur Vergabe der Betreuungsplätze im Zeitraum vom 1. August 2019 bis 31. Juli 2020 gegeben.

Insgesamt entstehen 150 neue Plätze

Im ersten Bauabschnitt entstehen derzeit 60 Plätze in Misch- und kleinen Krippengruppen. Im geplanten zweiten Bauabschnitt an der Rudolf-Breitscheid-Straße sollen dann in zwei Geschossen vorwiegend Kindergartenkinder untergebracht werden. Insgesamt entstehen 150 Plätze. „Unter der Voraussetzung, dass die neue Kindereinrichtung in der Käthe-Kollwitz-Straße spätestens Anfang 2020 den Betrieb aufnehmen kann, erfolgt die Platzvergabe in diesem Jahr auch unter Berücksichtigung der Laufzeit der Elternzeit und der Berufstätigkeit beider Eltern“, erklärt der Oberbürgermeister.

Zweiter Bauabschnitt ist schon in Planung

„Mit Blick auf die Geburten gibt es aber trotz der neuen Kita eine Diskrepanz“, merkte Stadtrat Oliver Gossel an ( Bündnis 90/Die Grünen). Laut Statistik sind vom 1. Januar bis 30. April 2019 in der Kernstadt 24 Kinder geboren worden, in den Ortsteilen zusammen 13. „Wir brauchen die 150 Plätze so schnell wie möglich“, bestätigte Bergner. „Wir planen schon jetzt den zweiten Bauabschnitt und hoffen, dass wir noch in diesem Jahr mit dem Rohbau beginnen können.“ Nichtsdestotrotz sei er sicher, dass auch in Zukunft weitere Plätze gebraucht werden. „Wir sind dazu in Gesprächen, leider gibt es noch nichts Konkretes.“

Bei den Grundschulen sei das Problem noch nicht so akut, führte der Oberbürgermeister weiter aus. „Da schaffen wir Kapazitäten, indem Hort und Schule dieselben Räume nutzen.“ Das sei zwar nicht schön, aber erst, wenn diese Möglichkeit ausgeschöpft ist, gebe es Fördermittel für einen Neubau vom Freistaat.

