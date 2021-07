Schkeuditz

Die Kulturpilger in Kleinliebenau starten in ihre Sommersaison. Einige Veranstaltungen warten auf Besucher. Und auch das Pilgerquartier an der Rittergutskirche ist wieder für Pilger aus aller Welt geöffnet.

Maximal 25 Besucher dürfen in die Kirche

Im vergangenen Jahr gab es eine coronabedingte Zwangspause für die Kulturpilger. Auch jetzt seien die Bedingungen alles andere als optimal. „Die Kultur betreffend ist die Situation unverändert“, heißt es. „Wir können in der Rittergutskirche Kleinliebenau maximal 25 Besucher unter Einhaltung der Corona-Auflagen empfangen.“ Deshalb sei der Verein nun mit den Künstlerinnen und Künstlern im Gespräch, ob es sinnvoll und durchführbar ist, die in dieses Jahr verschobenen Kulturveranstaltungen nachzuholen.

Historische Lauten und Flöten zu hören

Ungeachtet dessen wird am 11. Juli das erste Konzert in diesem Jahr stattfinden. Das Duo „La Vigna“ will die Besucher mit historischen Flöten und Lauten verzaubern. Damit möglichst viele Besucher in den Genuss des Konzertes kommen, gibt es um 15 und um 16.30 Uhr eine Veranstaltung. Damit können insgesamt 50 Gäste „La Vigna“ erleben. Mit dabei ist unter anderem die Theorbe, das größte Instrument unter den europäischen Lauten. Zudem virtuos gespielte Blockflöten, wie die Voice-Flute und die Ganassi-Flöte. Der Eintritt kostet zehn Euro.

Pilgerandachten im August

Zudem wird es vom 31. Juli bis zum 21. August jeden Samstagabend um 18 Uhr eine Pilgerandacht in der Rittergutskirche geben. Unter dem Motto „20 Minuten Besinnung mit Wort und Musik“ werden am 31. Juli zunächst Ex-Superintendent Friedrich Magirius und Eva-Maria Breyer die Reihe eröffnen.

Von Linda Polenz