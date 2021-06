Knallbunt – RoomBoom zeigt Streetart in Schkeuditz

Schkeuditz

RoomBoom – heißt es an diesem Wochenende zum zweiten Mal in Schkeuditz. Ab heute zeigen viele internationale Künstlerinnen und Künstler bei dem Festival ihre Streetart-Werke. Als Ort dient erneut das ehemalige Zentrum für Aus- und Weiterbildung (ZAW) in der Industriestraße 34. Zusätzlich gibt es in diesem Jahr ein digitales Angebot.

Ort ist bereits ein Farbenmeer

Die jungen Kunst- und Kulturschaffenden haben den Ort bereits in ein Farbenmeer getaucht und auf mehr als 2500 Quadratmetern eine urbane Großausstellung geschaffen. „Knapp 100 Künstlerinnen und Künstler haben die Räume, Fassaden und Plätze auf dem Gelände umgestaltet und in Szene gesetzt“, sagt Pressesprecherin Franziska Rattay, die zu den Initiatoren des RoomBoom zählt. Zu sehen seien Werke aus den Bereichen Streetart, Design, Installation, Malerei und Fotografie.

Künstler nimmt sich das Reisen vor

Künstler Martin Nielebock ist bereits zum zweiten Mal dabei. Der 28-jährige Leipziger hat das Streetart-Festival in Schkeuditz mit ins Leben gerufen – und stellt nun auch selbst aus. Gemeinsam mit Gunther Schumann aus Leipzig gestaltet er eine Fläche im ZAW zum Thema Reisen. Beide studieren auf der Burg Giebichenstein in Halle/Saale Kunst und Illustration.

Zur Galerie Etwa 100 Künstlerinnen und Künstler zeigen an diesem Wochenende auf dem ehemaligen ZAW-Gelände in Schkeuditz ihre Streetart-Werke. Zum zweiten Mal lädt das RoomBoom-Festival Besucher ein, in seine bunte Welt einzutauchen.

„In einem umfangreichen digitalen Begleitprogramm sind zudem Bands, DJs, Filmbeiträge und Kunstschaffende aus Performance und Tanz zu erleben“, wirbt Franziska Rattay für das Festival. Unter anderem dabei seien die Brassband „Banda Communale“ sowie die Tänzerinnen Lotta Sandborgh und Cara Julienne. Zudem seien preisgekrönte Filme wie „Das Massaker von Anröchte“ oder „Blaues Licht“ zu sehen. Auch eine Vielzahl von DJs ist anwesend.

Art Kapella ist Träger des RoomBoom

Das erste RoomBoom-Festival fand im Jahr 2019 in Schkeuditz statt. Schon damals wurde das alte Gelände von Kunstschaffenden aus aller Welt in allerlei Kunst getaucht. Das begeisterte die Besucher. Träger des Projektes ist die Art Kapella Schkeuditz in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung.

Voraussetzung für den Besuch der Ausstellung ist eine Anmeldung und ein mitgebrachter Schnelltest, der am Einlass durchzuführen ist. Die Veranstalter bitten um eine Anmeldung über die Website. Das digitale Programm ist kostenlos über einen Stream auf der Internetseite zu erleben. „Wer möchte, kann dafür gern eine Spende hinterlegen“, sagt Franziska Rattay. Informationen zum Festivalprogramm und Reservierungen sind auf www.roomboom.art zu finden.

Von Linda Polenz