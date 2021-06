Krankenhaus Altscherbitz gedenkt Euthanasie-Opfern

Schkeuditz

Das Sächsische Krankenhaus Altscherbitz hat eine 145-jährige Geschichte. Alljährlich rückt die Einrichtung auch ein dunkles Kapitel ihrer Historie in den Mittelpunkt. Am Euthanasietag gedenkt die medizinische Einrichtung an der Leipziger Straße all jenen, die in Schkeuditz-Altscherbitz der Nazi-Diktatur zum Opfer fielen.

Gedenkstein weint ewige Tränen

Es war Krankenhausseelsorger Michael Walter, der am Freitag vor 50 Zuhörern mit einer Andacht am Gedenkstein im Krankenhausgarten an diese schreckliche Zeit erinnerte. Während der Nazi-Diktatur wurden die Betreuungsleistungen des Krankenhauses stark reduziert. Etwa 5100 Altscherbitzer Patienten fanden den Tod durch ungenügende medizinische Betreuung, Hunger und Deportation. Der Gedenkstein weint deshalb ewige Tränen – mittels eines Wasserlaufs. An ihm befestigt ist eine Informationstafel.

Veranstaltung findet unter Hygieneauflagen statt

„Weil dieses dunkle Kapitel deutscher Geschichte auch an unserer Klinik nicht vorbeiging, gedenken wir am jährlich stattfindenden Tag der Euthanasie erneut der Opfer und ihrer Angehörigen“, sagte Verwaltungsdirektorin Doreen Neu. Auf Grund der Corona-Pandemie fand die Veranstaltung – unter Einhaltung der Hygieneauflagen – im Freien nur im kleinen Kreis statt. Ganz ausfallen sollte sie nicht.

24 000 Patienten suchen jährlich Hilfe

Das Krankenhaus Altscherbitz wurde am 1. Juli 1876 als Provinzial Irren Anstalt Rittergut Alt Scherbitz gegründet. Das Krankenhaus erlangte kurz darauf Weltruf, vor allem mit bedeutenden Entwicklungen wie dem Offen-Tür-System, Wachsaalsystem sowie der Arbeitstherapie. Heute ist es mit den Fachbereichen Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik sowie Neurologie fester Bestandteil der Krankenhauslandschaft des Freistaates Sachsen. Jährlich werden etwa 6400 Patientenfälle vollstationär beziehungsweise teilstationär sowie rund 18 000 Patientenfälle ambulant im Sächsischen Krankenhaus Altscherbitz und in den dazugehörigen Ambulanzen behandelt.

Von Linda Polenz