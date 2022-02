Krieg in der Ukraine – Schkeuditzer Schüler sehnen sich nach Frieden

Schkeuditz

Das Schkeuditzer Maria-Merian-Gymnasium hat am Montagmorgen ein Zeichen der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine gesetzt und für den Frieden demonstriert. Die Veranstaltung war am Wochenende spontan organisiert worden.

„Kein Krieg des russischen Volkes“

„Die Idee kam von jungen Kolleginnen und Kollegen“, erläuterte Schulleiter Thomas Schönfeldt. „Sie haben mir am Samstagnachmittag geschrieben und ich war sofort begeistert.“ Ihm sei wohl wichtig gewesen, „dass es keine Anti-Russland-Veranstaltung wird, sondern eine für den Frieden“. „Wir haben sowohl Schülerinnen und Schüler mit ukrainischen Wurzeln, als auch solche mit russischen“, schilderte Schönfeldt. In seiner Rede betonte er dann auch, „dass dieser Krieg kein Krieg des russischen Volkes ist, sondern der Krieg Putins. Das müssen wir wirklich auseinanderhalten.“

Gymnasium hat Partnerschule in Kiew

Es herrschte absolute Stille auf dem Schulruf, als der Text des John-Lennon-Songs „Imagine“ auf Deutsch vorgelesen wurde. Danach begleitete die Lehrerband des Gymnasiums die gesungene Originalversion. Die Schule pflegt eine Partnerschaft mit der 149. Spezialschule in Kiew, fühlt sich der Ukraine dadurch sehr verbunden. Sehr emotional schilderten Tanja Syva und Oksana Groß, beide Ukrainerinnen, den Schülern im Anschluss, was der Krieg in ihrem Heimatland anrichtet.

Schkeuditz organisiert Hilfe

„Dieses Verbrechen Putins muss schnellstens beendet werden“, forderte Oberbürgermeister Rayk Bergner (CDU). „Es kann keine Gewinner geben.“ Schkeuditz werde Menschen aus der Ukraine aufnehmen – und im Ex-Straßenbahndepot eine Annahmestelle für warme Kleidung einrichten.

Von Linda Polenz