Sckeuditz

Küchenbrand in Schkeuditz: Gegen 12 Uhr wurden die Stadtfeuerwehr Schkeuditz und die Ortsfeuerwehr Radefeld am Sonntag in die Robert-Koch-Straße gerufen. Die Familie hatte die Wohnung bereits zusammen mit ihren Hunden verlassen. Die weiteren Bewohner des Wohnhausblocks mussten jedoch evakuiert werden.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung benötigten die Feuerwehrleute für ihre Löscharbeiten Atemschutzgeräte. Es wurden keine Personen verletzt; in der betroffenen Wohnung entstand allerdings erheblicher Sachschaden.

Von Michael Strohmeyer