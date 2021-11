Küchenbrand in Schkeuditz – Familie mit Kindern aus betroffener Wohnung gebracht

Am Donnerstagnachmittag musste die Feuerwehr in die Schkeuditzer Lilienthalstraße ausrücken. Dort war im oberen Stockwerk eines Wohnblocks ein Feuer ausgebrochen. Die dort lebende Familie kann vorerst nicht in die Wohnung zurück.

In der Schkeuditzer Lilienthalstraße ist in der Küche einer Wohnung in diesem Block am Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Quelle: Michael Strohmeyer