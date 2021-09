Kultursommer in Schkeuditz geht mit Familienfest zu Ende

Schkeuditz

Am Wochenende ging der Kultursommer Nordsachsen in Schkeuditz zu Ende. Eine Woche lang gab es in den Kultureinrichtungen der Stadt die verschiedensten Angebote kostenfrei zu erleben. Zum Schluss lud die Stadt zum Familientag ans Kulturhaus „Sonne“ ein.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Viel los zum Familientag an der „Sonne“

Schon kurz nach dem Start war am Sonntag die Wiese vor der „Sonne“ mit Kindern gefüllt. Die siebenjährige Amelie hatte zunächst die Hüpfburg ins Auge gefasst, sich dann aber doch von kleinen Holz-Murmelspielen ablenken lassen. „Toll, dass das hier für die Kinder gemacht wird“, erklärte Papa Michael Torgen. Er selbst hatte am Abend zuvor das Konzert der „Kassenpatienten“ besucht – eine Ärzte-Coverband, die die Bühne an der „Sonne“ rockte. Kunst und Kultur seien essenziell für eine Stadt, meinte der 47-Jährige. „Es ist großartig, dass nun wieder Konzerte möglich sind.“

Zur Galerie Eine Woche lang jagte ein Kulturevent den nächsten – am Wochenende war Finale des Kultursommers in Schkeuditz. Doch die Kulturtage stehen schon in den Startlöchern.

Dieser Meinung ist auch Oberbürgermeister Rayk Bergner (CDU), der etwas abseits der Bühne im Takt der Musik mit dem Fuß wippte. „Der Kultursommer ersetzt natürlich nicht das zum zweiten Mal ausgefallene Stadtfest“, sagte er. „Aber es wurden hochkarätige Sachen geboten.“ Wichtig sei, dass Kultur wieder stattfinde. „Eine Stadt braucht die Kultur“, so der Oberbürgermeister. Zahlreiche Akteure hätten sich für den Kultursommer zusammengefunden und ein gemeinsames Programm auf die Beine gestellt. Und das war, bis aufs Eröffnungskonzert des Leipziger Symphonieorchesters, komplett kostenfrei.

Lesungen in der Stadtbibliothek

„Ich hätte gern noch viel mehr mitgemacht“, sagte Karola Scheibe, während sie ihrer Tochter nebst Gatten beim Mini-Tischtennis zuschaute. „Leider fehlte mir die Zeit.“ Vor allem die Lesung mit Autor und Profiler Carsten Schütte am Dienstag in der Stadtbibliothek hätte sie interessiert. „Aber vielleicht ergibt sich ja nochmal eine Möglichkeit“, meinte die 38-Jährige. „Jetzt freue ich mich erstmal über dieses tolle Familienangebot heute.“

Schneeballschlacht im Spätsommer

Neben Pittiplatsch, der den Familientag eröffnete, gab es ein buntes Mitmach-Unterhaltungsprogramm von Kess. Hinter der Kunstfigur mit den witzigen Locken steht Conny Kanik, die nicht nur alle Songs selber schreibt, sondern auch fünf Kindermusicals im Repertoire hat. „Heute Nachmittag habe ich noch eine richtige Überraschung für Euch“, kündigte sie lautstark an. Eine Schneeballschlacht im Spätsommer, verriet sie, als das Mikro ausgestellt war. Mit kleinen Bällen, die die Kinder auch mit nach Hause nehmen durften.

Seifenblasen-Event des Kinder- und Jugendrates

Mit vergänglicheren Bällen gestaltete der Kinder- und Jugendrat (Kijura) am Freitagnachmittag sein Programm – vor dem Rathaus gab es ein Seifenblasen-Event. Der Kijura hat sich vor zwei Jahren mit einem Seifenblasen-Flashmob gegründet und seither viele Aktionen auf die Beine gestellt.

Schkeuditzer Kulturtage starten Anfang Oktober

Nach dem Abschluss des Kultursommers müssen die Schkeuditzer nicht lange auf weitere Angebote warten. Am 2. Oktober starten die Schkeuditzer Kulturtage. Und das gleich mit einem Highlight: Der Glesiener Chor Arion gibt um 17 Uhr in der Altscherbitzer Kirche sein Jubiläumskonzert anlässlich des 50. Geburtstags des Ensembles. Der Eintritt dazu ist frei. Bis zum 21. November stehen dann 13 kulturelle Angebote auf dem Programm.

Konzerte, Ausstellungen, Lesungen

So können Interessierte am 7. Oktober um 17 Uhr ebenfalls in der Altscherbitzer Kirche einem Konzert der „Villa Musenkuss“ lauschen. Zu Gast sind „Faszination Brass – die Leipziger Stadtpfeiffer“ mit Werken unter anderem von Susato, Bach und Gershwin. Am selben Tag liest um 19 Uhr Henner Kotte aus seinem Roman „Die dreizehn Leben des Richard Rohde“ in der Stadtbibliothek.

Von Linda Polenz