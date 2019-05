Parkplatz und Zufahrt am Haynaer Strand des Schladitzer Sees wurden am Dienstag freigegeben. Damit alle in den Genuss der Erholung kommen können, wurden 386 Autostellplätze, drei für Busse und 28 für Zweiräder gebaut. Und eine barrierefreie Bushaltestelle. 3,5 Millionen Euro wurden investiert