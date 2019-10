Schkeuditz

Lichterloh brannte am Donnerstag in Papitz bereits eine Laube, als die Stadtfeuerwehr Schkeuditz und Ortsfeuerwehr Radefeld eintrafen. Gegen 0.50 Uhr waren sie alarmiert worden, mussten erst eine Wasserversorgung in die Gartenanlage aufbauen, um den Brand zu löschen. Trotz des schnellen Eingreifens der Kameraden konnte die Zerstörung der Laube nicht mehr verhindert werden. Immerhin breitete sich der Brand nicht auf weitere Lauben aus.

Von lvz