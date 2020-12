Markranstädt

Auf der B 186 nahe Priesteblich hat am Dienstagabend ein Skodafahrer einen VW Golf gerammt und Fahrerflucht begangen.

Kurz hinter dem Ort in Richtung Schkeuditz sei der Skoda in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten, mit dem Golf zusammengestoßen, der noch ausweichen wollte, erklärte die Polizei am Mittwoch.

Mit hoher Geschwindigkeit und Warnlicht fuhr der Skoda davon, fuhr bis zu einer nahen Gaststätte.

Fahrer stand unter Alkohol

Ein Zeuge informierte die Polizei, die den 30-jährigen Fahrer fasste. Nach ihren Angaben stand der Mann unter Alkohol – der Vortest habe 0,9 Promille ergeben, hieß es. Bei ihm sei eine Blutentnahme veranlasst worden.

Die Golffahrerin wurde leicht verletzt und kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

„Gegen den Skoda-Fahrer wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt“, teilte die Polizei mit.

Der Schaden an den Wagen: rund 11 000 Euro.

