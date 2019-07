Leipzig/Frankfurt am Main

Bestnoten für den Airport Leipzig/Halle: Laut einem neuen Ranking der Vereinigung Cockpit ist der Flughafen in Schkeuditz der sicherste in ganz Deutschland neben München. In dem am Donnerstag vorgestellten „Flughafencheck 2019“ erhielten beide Airports die Bewertung 1,6. Knapp dahinter landeten Stuttgart und Bremen mit 1,7.

An- und Abflug in Leipzig besonders sicher

Insgesamt wurden 28 Flughäfen in fünf verschiedenen Bereichen getestet. In Leipzig lobten die Piloten insbesondere die Sicherheit beim An- und Abflug sowie beim Taxi & Parking, also dem Bewegen der Maschine am Boden (jeweils Note 1,3). Auch die allgemeine Ausrüstung des Airports wurde mit der Note 1,6 überdurchschnittlich gut bewertet. Beim Sicherheitsbereich hinter der Landebahn und den Schutzmaßnahmen vor Kollisionen erhielt der Airport die Note 2,0.

Dresden bekam in dem Ranking die Note 2,1 und lag damit vor Frankfurt am Main sowie den beiden Berliner Airports Schönefeld und Tegel (alle 2,3). Erfurt erhielt ebenfalls die Note 2,3. Am schlechtesten schnitt der Flughafen in Mannheim mit Note 3,6 ab. Hier kritisierten die Piloten unter anderem die fehlende, von der internationalen Zivilluftfahrtorganisation ICAO aber empfohlene größere Auslaufzone am Ende der Landebahn.

Neue Windsäcke in Tegel

Verbesserungen habe es im vergangenen Jahr bei der Ausstattung unter anderem in Berlin-Tegel gegeben, lobte Cockpit dagegen. Am Hauptstadt-Airport wurden neue Windsäcke installiert, die nachts beleuchtet sind und eine direkte Windeinschätzung bei Dunkelheit ermöglichen. In Dortmund sorgen neu angebrachte Lampen auf der Landebahn für höhere Sicherheit.

Insgesamt schätzt die Pilotenvereinigung die Situation in Deutschland als sehr gut ein. Die Flughäfen entsprechen laut Cockpit nicht nur den gesetzlichen Vorschriften, sondern in den allermeisten Fällen auch höheren Sicherheitsanforderungen.

www.vc-flughafencheck.de

Von Robert Nößler