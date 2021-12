Leipzig

Um 15.46 Uhr setzte der Riesenflieger in Schkeuditz auf: Die Antonow AN-225, das größte Flugzeug der Welt, ist am Sonntag mit 5,5 Millionen Corona-Tests an Bord am Flughafen Leipzig/Halle gelandet. Die Test-Kits, die zuletzt in manchen Drogerien und Supermärkten ausverkauft waren, würden nun in ganz Deutschland ausgeliefert, teilte ein Flughafensprecher mit.

Um 15.46 Uhr setzte der Riesenflieger in Schkeuditz auf. Quelle: Michael Strohmeyer

Verladen war die Fracht auf 600 Paletten, deren Entladung das auf Flugzeug- und Frachtabfertigung spezialisierte Tochterunternehmen der Mitteldeutschen Flughafen AG, PortGround, übernahm. Die Maschine kam aus Almaty in Kasachstan und war fast acht Stunden und 5500 Kilometer unterwegs.

Spotter wollen AN-225 aus nächster Nähe sehen

Die Landung des Riesenfliegers lockte hunderte Schaulustige an, die Fotos und Videos von der Maschine machen wollten. Auf den Zufahrtstraße zum Airport ging zum Teil nichts mehr. Am Montag soll die AN-225 nach LVZ-Informationen wieder abheben und ihren Heimatflughafen anfliegen.

5,5 Millionen Corona-Tests hatte die Antonow an Bord. Quelle: Michael Strohmeyer

Es war bereits die 31. Landung der Antonow in Leipzig. Damit zähle der Flughafen zu einem der am häufigsten von der AN-225 angeflogenen Airports weltweit, so der Flughafensprecher. Zuletzt war die Antonow am 30. November mit 3,5 Millionen Corona-Tests am Flughafen Leipzig/Halle gelandet.

Von nöß/mey