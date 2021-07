Rundum Leipzig

Aus Zeit- und Datenschutzgründen fällt die Antwort nur kurz aus, entschuldigt sich Kathrin Beer. Sie leitet die Oberschule Taucha und spricht von „gut gelungenen Abschlüssen“.

Kathrin Beer, Leiterin der Oberschule Taucha Quelle: Olaf Barth

Eine 10. Klasse habe den Gesamtdurchschnitt 2,2 erreicht. Es gebe außerdem eine Schülerin, deren Name wurde leider nicht genannt, die zu den besten Absolventen Sachsens gehört und vom Ministerpräsidenten ausgezeichnet wurde. Zudem gebe es in allen Realschulklassen zahlreiche Abschlüsse besser als 2,0. In der Hauptschule (HS) habe die Hälfte der Schüler und Schülerinnen einen qualifizierenden Abschluss geschafft. Dieser beinhalte die Möglichkeit, in die Realschule überzugehen. „Eine Schülerin der HS wurde für ihre tolle, intensive Arbeit, besonders im Lockdown, durch das Landesamt für Schule und Bildung ausgezeichnet. Wir sind sehr zufrieden mit dem Abschluss und wünschen allen Absolventen eine erfolgreiche Berufsausbildung und viel Erfolg in den weiterführenden Schulen“, so Beer.

Kathrin Jentsch, neue Leiterin des Tauchaer Geschwister-Scholl-Gymnasiums Quelle: Olaf Barth

Auch Kathrin Rentsch, die Leiterin des Geschwister-Scholl-Gymnasiums der Parthestadt, verwies auf die Kurzfristigkeit der Anfrage. So gab es auch von ihr kein Fazit zum Corona-Schuljahr. Am Sonnabend erhalten 81 Abiturienten ihre Zeugnisse, darunter zwei mit einem Durchschnitt von 1,0. Weitere 14 Gymnasiasten schafften einen Durchschnitt bis 1,5. Der Gesamtdurchschnitt des Jahrgangs liegt bei 2,13. Kein Absolvent müsse das Schuljahr wiederholen, informierte Rentsch.

Schulleiter Niels Schulz leitet das Zwenkauer DPFA-Regenbogen-Gymnasium. Quelle: Andre Kempner

Abiturienten gut vorbereitet

Im Zwenkauer DPFA-Regenbogen-Gymnasium würden 38 Absolventen der Klassenstufe 12 ihre Zeugnisse der allgemeinen Hochschulreife erhalten, teilte Schulleiter Niels Schulz mit und erklärte: „Es gibt keine Wiederholer, alle haben die Coronazeit bestens genutzt.“ Zwei Schüler hätten das Abitur mit 1,0 bestanden, acht weitere Absolventen einen Notendurchschnitt von 1,5 und besser erreicht. Insgesamt liege der Notendurchschnitt bei 2,0. Die Abiturienten seien sehr gut auf die Abschlussprüfungen vorbereitet worden. Schulz: „Die Abschlussklassen standen besonders im Fokus, ihre Präsenzzeit wurde optimal erweitert. Zusätzlich gab es Online-Angebote, Videokonferenzen und zusätzliche Lernangebote in der unterrichtsfreien Zeit, wie zum Beispiel ein einwöchiges Mathematik-Camp oder Praktika in den naturwissenschaftlichen Fächern.“

Viele Änderungen

Für die Rudolf-Hildebrand-Schule, dem Gymnasium in Markkleeberg, teilte Oberstufenberaterin Stefanie Richter mit, dass am Sonnabend 102 Abiturienten und Abiturientinnen ihre Abiturzeugnisse überreicht bekommen. Zehn von ihnen schafften einen Durchschnitt von 1,0, 38 weitere 1,5 und besser. Eine Person wiederholt die 12. Klasse. „Inwieweit die Pandemie die Prüfungsvorbereitung sowie die Halbjahresergebnisse beeinträchtigt haben, können wir nicht abschätzen“, so Richter. Das Schuljahr sei von vielen kurzfristigen, vor allem pandemiebedingten Änderungen geprägt gewesen, die die Schule immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt hätten.

„Faire Bedingungen und erfolgreich“

Am Gymnasium in Markranstädt haben 62 Schülerinnen und Schüler ihr Abitur in diesem Jahr gemacht. „Vier erreichten den Durchschnitt 1,0“, erklärt die amtierende Schulleiterin Ute Nicklitzsch. Insgesamt 15 Absolventen haben einen Durchschnitt von 1,0 bis 1,5. „Die durch die Corona-Krise zu bewältigenden Herausforderungen waren gewaltig und gingen oft an die Belastungsgrenzen für alle Beteiligten – Schülerinnen und Schüler, Eltern und Familien sowie Lehrerinnen und Lehrer“, resümiert Nicklitzsch. „Aber gemeinsam wurden viele Ideen gegen die lähmenden Einschränkungen geboren und in die Tat umgesetzt: Der Umgang mit Lernsax als wichtiger Lern- und Kommunikationsplattform wurde erlernt und zunehmend professioneller eingesetzt, kreative Ideen des Lernens und Lehrens wurden für alle Beteiligten sichtbar.“ Die Schule sei froh, dass der Abschlussjahrgang die Abiturprüfungen unter fairen Bedingungen und erfolgreich absolviert hat.

Die Oberschule in Markranstädt entlässt Schülerinnen und Schüler aus insgesamt fünf Abschlussklassen, drei Realschul- und zwei Hauptschulklassen. „Somit haben in unserer Oberschule 83 Jugendliche ihren Realschul- und 28 ihren Hauptschulabschluss gemacht“, heißt es aus der Schulleitung. Die besten Schüler erreichten demnach einen Notendurchschnitt von 1,5 und 1,6.

Der Schkeuditzer Gymnasiums-Chef Thomas Schönfeldt. Quelle: Olaf Barth

Kritik am Mathe-Abi

Und wie lief es am Schkeuditzer Maria-Merian-Gymnasium? „Das Kultusministerium hat für gute organisatorische Bedingungen gesorgt, die Lehrkräfte vor Ort zeigten eine besonders hohe Einsatzbereitschaft“, erklärt Schulleiter Thomas Schönfeldt. Daher seien in diesem Jahrgang keine Nachteile durch Corona entstanden. Punktuelle Kritik gebe es allerdings erneut am Mathematik-Abitur, vor allem im Grundkurs.

„Die Aufgabenkultur, die durch die Zusammenarbeit mit dem Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen entstanden ist, bleibt für viele gewöhnungsbedürftig. Die Rolle des Instituts sollte nochmals grundsätzlich überdacht werden“, meint Schönfeldt und fährt fort: „Allerdings gibt es aus meiner Sicht auch hausgemachte Probleme. Im Fach Mathematik bedarf es aus meiner Sicht für die Zukunft einer überarbeiteten Gesamtstrategie.“ An seiner Schule haben von 60 Schülerinnen und Schülern des aktuellen Jahrgangs 57 das Abitur bestanden. Kein Jugendlicher wiederholt. „Eine Schülerin hat bei uns den Durchschnitt 1,0 geschafft“, sagt Schönfeldt. Insgesamt hätten 24 Schüler eine Eins vor dem Komma.

Von Olaf Barth und Linda Polenz