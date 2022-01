Leipzig

Seine Berufung im April 2019 in die Fluglärmkommission des Airports Leipzig-Halle signalisierte, dass Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) die Belange der vom Fluglärm geplagten Leipzigerinnen und Leipziger wichtig sind. Doch jetzt will er seinen Sitz in dem 21-köpfigen Gremium überraschend aufgeben. Der Stadtrat soll in der kommenden Woche Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke) als reguläres Mitglied in die Kommission entsenden. Rosenthal war bislang Jungs Vertretung.

Rothkegel: „Wir wollten, dass das Thema Chefsache ist“

CDU-Stadtrat Claus-Uwe Rothkegel hält Jungs Entscheidung für falsch. „Wir Stadträte haben ihn in die Kommission gewählt, weil wir wollten, dass Fluglärm Chefsache ist“, sagte er. Trotz aller wirtschaftlichen Chancen, die der Flughafen für die Region zweifellos bedeute, dürften auch die Belastungen für die Anrainer, die insbesondere die nächtlichen Frachtflüge mit sich bringen, nicht vernachlässigt werden. Jungs Präsenz in der Kommission sollte die „Position der Stadt Leipzig“ stärken und den von Fluglärm betroffenen Menschen eine „starke Stimme“ geben, sagte Rothkegel.

Über die Gründe für Jungs Rückzug wird derweil heftig spekuliert. Jung selbst stand für eine Stellungnahme am Donnerstag nicht bereit. Nach Angaben seines Rathaussprechers befindet er sich noch bis zum Freitag auf einer Klausurtagung mit den Bürgermeistern.

Zimmermann: Zeitmangel, Desinteresse, Interessenkonflikt?

Ist es „Zeitmangel und/oder Desinteresse am Schicksal 100 000 betroffener Bürger seiner Stadt?“, fragt sich Matthias Zimmermann, Sprecher der Bürgerinitiative „Gegen die neue Flugroute“. „Oder besteht tatsächlich ein, freilich von ihm immer negierter, Interessenskonflikt mit seiner Tätigkeit als Mitglied im Aufsichtsrat der Mitteldeutschen Flughafen AG?“ In diesem Falle könne der OBM sein Aufsichtsratsmandat niederlegen, empfiehlt Zimmermann. „Weder hat es bisher eine gleichmäßige Bahnverteilung, die Abschaffung der kurzen Südabkurvung noch eine andere Fluglärmentlastung für Leipzig gebracht“, sagte er.

Für Verkehrsflughäfen in Deutschland sieht das Luftverkehrsgesetz die Bildung einer Fluglärmkommission vor, die die Genehmigungsbehörde sowie das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung und die zuständige Flugsicherungsorganisation über Maßnahmen zum Schutz gegen Fluglärm und gegen Luftverunreinigungen durch Luftfahrzeuge berät.

Jung nahm nur einmal persönlich an einer Sitzung teil

Seit seiner Berufung in die Kommission fanden fünf Sitzungen statt. Persönlich nahm Jung lediglich an einer Sitzung teil. Die bislang vertretungsweise Teilnahme von Jungs Stellvertreter habe sich in der Praxis bewährt, heißt es in der Vorlage für den Stadt. Bei kritischen Themen stimme sich der Umweltbürgermeister im Vorfeld der Sitzungen mit dem OBM ab.

Der Stadtrat hatte Jung 2019 nicht nur in die Kommission gewählte, sondern ihn auch aufgefordert, für den Vorsitz zu kandidieren. In der Abstimmung unterlag der Leipziger OBM jedoch seinem Amtskollegen der Gemeinde Rackwitz in Nordsachsen.

Von Klaus Staeubert