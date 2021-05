Lückenschluss am Schkeuditzer Markt

Schkeuditz

Eine der wenigen Lücken, die am Schkeuditzer Markt noch geblieben sind, wird nun geschlossen. In den nächsten zweieinhalb Jahren sollen auf dem Areal Markt/Friedrich-Ebert-Straße/Amtsgasse barrierefreie Eigentumswohnungen entstehen. Die Vermarktung hat bereits begonnen.

Markt soll seit Jahrzehnten belebt werden

„Diese Lücke beschäftigt uns schon seit einigen Jahren“, erklärt Oberbürgermeister Rayk Bergner (CDU). „Viele Schkeuditzer schauen gespannt auf dieses Areal.“ Der Markt biete allen Beteiligten eine Chance. „Es ist seit Jahrzehnten Thema in der Stadt: Wie können wir den Markt beleben?“, sagt er. Wohnbebauung sei dafür gut geeignet.

So sieht aktuell die Brachfläche in der Schkeuditzer City aus. Quelle: Michael Strohmeyer

Gesamtinvestition: 17 Millionen Euro

„Dieses Projekt ist eine Herausforderung für uns“, erklärt Michael Suhr, Geschäftsführer des Projektentwicklers Atrium Bauprojekte. „Es ist eben nicht auf der grünen Wiese sondern mitten im Herz dieser Stadt.“ Nun soll es auch schon bald losgehen. „Ende Mai errichten wir die Baustraße, im Juli beginnt der Hochbau“, so Suhr.

Der wird allerdings mit dem Bau der Tiefgarage eingeleitet. Die Einfahrt wird von der Friedrich-Ebert-Straße aus sein. Insgesamt entstehen 29 Stellplätze unterirdisch, die restlichen um das Areal. Die Gesamtinvestition beträgt etwa 17 Millionen.

Etwa 4000 Euro je Quadratmeter

Geplant sind 41 barrierefreie Eigentumswohnungen in verschiedenen Wohngebäuden. Zudem soll ein Haus für eine öffentliche Nutzung zum Markt hin entstehen. „Die Planungen waren eine knackige Herausforderung“, so Suhr. Denn: Das Gelände ist extrem uneben. „Wir haben ziemliche Klimmzüge gemacht, um das hinzubekommen.“ So befinde sich die Tiefgarage beispielsweise auf der Marktseite, die Einfahrt habe sich jedoch nur über die Friedrich-Ebert-Straße realisieren lassen.

Die Ausstattung wird nicht nur barrierefrei, sondern auch energieeffizient sein. So soll eine automatisierte Wohnraumlüftung inklusive Wärmerückgewinnung für optimierte Nebenkosten sorgen. Zu haben sind die Zwei- bis Vierraumwohnungen zwischen 60 und 100 Quadratmetern bereits im Internet für etwa 4000 Euro je Quadratmeter, der Stellplatz kostet extra. Dafür gibt es Fußbodenheizung, Echtholz-Parkett, Privatgärten, ebenerdige Duschen. „Wir haben vor ein paar Wochen mit der Werbung begonnen“, erzählt Suhr. „Und jetzt einen Reservierungsstand von etwa 50 Prozent.“

Bürgerinfoveranstaltung am 26. Mai

Die Bauphase wird etwa zweieinhalb Jahre dauern. Für diese Zeit wird extra eine Baustraße in U-Form um den Markt errichtet. Gesperrt werde die Zufahrt aber nicht. „Wie bei jeder Baustelle wird es Einschränkungen geben“, so Oberbürgermeister Bergner. Derzeit sei beispielsweise noch nicht klar, wie das Stadtfest 2022 aussieht. Klar sei jedoch, dass für die Zeit der Baumaßnahme der Wochenmarkt auf den Rathausplatz zieht. Am 26. Mai um 17 Uhr findet zu diesem Projekt eine Bürgerinformationsveranstaltung im Kulturhaus „Sonne“ statt.

Von Linda Polenz