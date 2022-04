Luftwaffe fliegt kriegsverletzte Ukrainer nach Leipzig aus

Leipzig

Am späten Donnerstagnachmittag wird auf dem Airport Leipzig/Halle ein Bundeswehrtransportflugzeug mit Patienten aus der Ukraine erwartet. Das bestätigte das Landeskommando Ost der Bundeswehr in Dresden auf LVZ-Anfrage. Für den Transport werde die „fliegende Intensivstation“ A310 MedEvac (Medical Evacuation) der Luftwaffe eingesetzt, hieß es. Wegen der kriegsbedingten Flugverbotszone in der Ukraine nimmt sie die Patienten in Polen an Bord. Ein Großteil soll im Leipziger Universitätsklinikum behandelt werden.

Kleeblattregion Ost

Die Aktion läuft offenbar stillschweigend ab. Auf dem Flughafen sei Presse „ausdrücklich unerwünscht“, hieß es am Mittwoch beim Landeskommando Ost. Man habe sich dazu entschlossen, um die Patienten zu schützen. Erwartet werden schwer kranke und schwer verletzte Ukrainer, denn der Luftwaffen-Airbus A310 MedEvac ist für den Transport von Intensivpatienten vorgesehen. „In Leipzig werden die Patienten dann von einem Organisationsteam in Empfang genommen, das die Behandlung und gegebenenfalls den Weitertransport organisiert“, erläuterte ein Bundeswehr-Sprecher.

Nach LVZ-Informationen wird das Universitätsklinikum Leipzig (UKL) dabei eine federführende Rolle spielen. Dort soll Sebastian Stehr, Professor für Anästhesiologie und Intensivmedizin, die Patienten in Empfang nehmen. Im UKL ist man auch dabei, die Kleeblattregion Ost zu reaktivieren, die zur Bekämpfung der Corona-Pandemie gebildet wurde und jetzt die Verteilung von ukrainischen Verletzten auf Krankenhäuser in der Region sicherstellen soll.

Ukrainische Kriegsverletzte: Explosions- und Amputationsverletzungen

Die fliegende Intensivstation A310 MedEvac hat erst am 20. April verletze und erkrankte Personen aus der Ukraine in Polen aufgenommen und nach Deutschland geflogen. Unter den 21 Patienten befanden sich damals auch mehrere Kinder. Die Verletzungsmuster reichten von Explosions- und Amputationsverletzungen bis hin zum Schädel-Hirn-Trauma.

Initiator der Aktion ist das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe in Bonn. Die Behörde agiert in enger Abstimmung mit der Europäischen Union und hat in Polen ein Sichtungsteam im Einsatz, das die Patienten auswählt, die an Bord der A310 MedEvac dürfen. Während des Fluges werden sie von erfahrenen Anästhesieteams betreut.

Von Andreas Tappert