Schkeuditz

Überdimensionale Blumentöpfe zieren seit wenigen Tagen den Schkeuditzer Markt. Erst vor einer Woche waren die Blumenpyramiden vorm Rathaus aufgestellt worden, nun ging es mit Pflanzungen auf dem Markt weiter.

Steffen Matthias, Gärtner für Landschafts-und Gartenbau, hatte beim Aufbau viel zu tun. Gemeinsam mit seinem Lehrling Holm Weidemann bereitete er die Bepflanzung der Kübel auf dem Markt vor, bevor sie ihren endgültigen Standplatz bekamen. Sechs Kübel in leuchtendem Rot, mit einer Höhe von bis zu anderthalb Metern mussten mit mehr als anderthalb Kubikmetern Erde gefüllt werden. Nun zieren Magnolienbäume in den flachen und Catalpen in den hohen Kübeln den Marktplatz. Zudem sind in den Pflanztöpfen winterharte Bodendecker wie Lavendel, Mispel und Spindelpflanzen zu finden.

Bergner sieht Pflanzen auch als Beitrag für ein besseres Klima

Mit einem kleinen Teleskopkran wurden die bis zu anderthalb Tonnen schweren Kübel an ihren Standplatz gefahren. Mit einem 1000 Liter fassenden Behälter wurde auch das für das Pflanzen notwendige Wasser beschafft. Künftig werden die Kübel montags, mittwochs und freitags durch den Technischen Service gegossen. Die Pflanzungen sind Teil des Plans, für mehr Grün in der Stadt zu sorgen, erklärt Bergner. „Auch, weil wir uns der Verantwortung fürs Klima stellen wollen.“

Die Farbe Rot bezieht sich übrigens auf die Schkeuditzer Stadtfarbe. Auch wenn schon Assoziationen zu verschiedenen Fußballvereinen hergestellt wurden – Oberbürgermeister Bergner möchte eine Verbindung zu Klubs mit rot in den Farben nicht ziehen. Vielleicht auch, weil er glühender Anhänger des FC Carl Zeiss Jena ist, dessen Farben blau, gelb und weiß sind.

Von Linda Polenz