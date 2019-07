Schkeuditz

Das unkontrollierte Verhalten des Mazedoniers, der laut Polizeidirektion Leipzig medikamentenabhängig ist, seine Medizin aus Krankheitsgründen zuletzt aber nicht nahm, führte zu erheblichem Sachschaden. So schlug der Mann zunächst in einer Zahnarztpraxis mit einem Hammer mehrere Glastüren und Scheiben ein. Auch einen Computer zerstörte er. Die 62-jährige Zahnärztin schlug er mit der Hand und beleidigte sie.

Jagd auf Krankenschwester

Anschließend setzte sich der 40-Jährige in ein Auto und fuhr in die Helios-Klinik, wo er gleichfalls randalierte und einer Krankenschwester hinterherrannte. Er forderte dabei seine alten Akten ein. Als nächstes zertrümmerte er in zwei Spielotheken die Scheiben und Teile des Inventars. Auch auf ein parkendes Auto hatte er es abgesehen. Die herbeigerufene Polizei nahm den Täter schließlich in der Tarostraße fest. Gegenwärtig werde geprüft, den Mann einem Facharzt vorzustellen, hieß es am Freitagnachmittag.

Von lvz