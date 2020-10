Maskenpflicht auf Plätzen – Schkeuditz verzichtet noch

Schkeuditz

Seit Sonnabend gilt im Landkreis Nordsachsen eine neue Allgemeinverfügung zum Corona-Schutz. Wegen stetig steigender Infektionszahlen müssen sich auch die Schkeuditzer auf größere Einschränkungen einstellen. So gilt derzeit bereits die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung an allen Bus-, Tram- und S-Bahn-Haltestellen. „Allerdings nur dann, wenn der Mindestabstand nicht gewährleistet werden kann“, sagte Stadtsprecher Helge Fischer am Montag. Dies sei momentan noch kein Problem. „Spannend wird es nächste Woche, wenn die Schule wieder losgeht und der Öffentliche Personennahverkehr wieder stärker genutzt wird.“

Am Markttag ist Bedeckung Pflicht

Schon am Mittwoch gilt auf dem Markt eine Maskenpflicht, denn dann findet der wöchentliche Markttag statt. „Auf anderen Plätzen verzichten wir noch auf die Pflicht zur Mund-Nase-Bedeckung“, so Fischer. Grund: Es seien keine Menschenansammlungen zu erwarten. „Die jeweiligen Maßnahmen werden immer anhand der aktuellen Lage festgelegt“, betonte der Stadtsprecher.

In der Schkeuditzer Helios-Klinik gibt es bereits seit Sonnabend einen Besucherstopp. Als Vorsichtsmaßnahme dürfen keine Patienten mehr besucht oder begleitet werden.

Von Linda Polenz