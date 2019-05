Leipzig

Am Dienstag rauchen in Schkeuditz die Köpfe: Mehr als 950 Azubis im letzten Lehrjahr müssen im Globana Trade Center der Flughafenstadt zur Abschlussprüfung antreten. Sie kommen aus dem gesamten Kammerbezirk, der neben der Stadt Leipzig die Landkreise Leipzig und Nordsachsen umfasst – und müssen nun zeigen, was sie in den zwei oder drei Jahren Ausbildung gelernt haben. Weitere 880 Azubis folgen am Mittwoch am selben Ort – und nächste Woche noch einmal 664. Die müssen dann aber nicht nach Schkeuditz. Stattdessen wird dann an verschiedenen Orten geprüft, unter anderem in Leipzig und an der Glasschule Torgau – getrennt nach Berufen und in deutlich kleineren Gruppen.

Der Massentest in Schkeuditz ist Teil der bundeseinheitlichen Abschlussprüfungen der Industrie- und Handelskammern ( IHK), die am Dienstag überall in Deutschland starten. Und die IHK Leipzig hat dieses Mal das Globana Trade Center in Schkeuditz angemietet, um das Gros der Prüfungen an zwei Tagen durchziehen zu können. Im vergangenen Jahr hatte die große Massenprüfung auf der Neuen Messe in Leipzig stattgefunden. Damals hatte es noch zehn weitere Prüfungsstandorte im gesamten Kammerbezirk gegeben. In diesem Jahr kommt die IHK mit sechs Standorten aus.

Jeder Neunte fiel 2018 durch

Insgesamt legen bei der IHK Leipzig in diesem Jahr sogar 2638 Azubis die Abschlussprüfung ab. Vor einem Jahr waren es sogar 2660 gewesen – und nur jeder Neunte fiel damals durch. 2350 erhielten nach der Prüfung ihren Abschluss. „Mit der abgeschlossenen Berufsausbildung ist die erste Etappe der beruflichen Entwicklung erfolgreich bewältigt“, hatte IHK-Vizepräsidentin Annekatrin Michler bei der feierlichen Zeugnisverleihung im Oktober gesagt. „Das Facharbeiterzeugnis ist ein Türöffner zu den Betrieben in unserer Region, die händeringend nach fundiert ausgebildeten Nachwuchsfachkräften suchen.“

Geprüft werden in diesem Jahr 120 verschiedene Ausbildungsberufe. Während am Dienstag und Mittwoch in Schkeuditz erst einmal die kaufmännischen Berufe dran sind, folgen nächste Woche am Dienstag und Mittwoch an den anderen Standorten die gewerblich-technischen Berufe. Mehr als zwei Drittel der Prüfungen werden aber allein in Schkeuditz abgelegt. Unter den Prüflingen, die dort antreten müssen, sind allein 302 Azubis aus dem Einzelhandel und 213 aus Lagerberufen. Weitere 184 haben im Büro gelernt, 172 in der Gastronomie.

Die jährliche Abschlussprüfung sei auch für die IHK und ihre ehrenamtlichen Prüfer jedes Mal ein Kraftakt, sagte Hauptgeschäftsführer Thomas Hofmann. „Bei den IHK-Abschlussprüfungen kommen nicht nur die Prüfungsteilnehmer über ihren Aufgaben ins Schwitzen, sondern auch gut 300 ehrenamtliche Prüferinnen und Prüfer, freiwillige Helfer und IHK-Mitarbeiter, die für den reibungslosen Ablauf der Prüfungen sorgen. Ihrem Einsatz ist es zu verdanken, dass die Auszubildenden optimale Prüfungsbedingungen vorfinden, um optimale Leistungen zu erzielen.“

Von Frank Johannsen