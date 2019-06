Leipzig

Ganze Familien strömten am Wochenende zum Kinder- und Familienfest des Flughafens Leipzig/Halle. Sie kamen aus Schkeuditz, Leipzig, Halle, Erfurt und ganz Mitteldeutschland. Die große Festwiese des Airports war schon fast zu klein für das große Angebot der vielen Schausteller. Ein 35 Meter hohes Riesenrad, Kinderkarussell, Kletterturm, Bastelstraßen, Outdoorspielplatz, Bungee-Trampolin, Wasserspielplatz, Flugsimulator – es wurde vieles geboten.

Zur Galerie Jede Menge Betrieb am Wochenende auf dem Flughafen Leipzig/Halle beim „Kids and Family Day“ in Schkeuditz – das Fest in vielen Fotos.

Flughafenfeuerwehr stellt sich vor

Die Flughafenfeuerwehr war mit Einsatzfahrzeugen vor Ort und erläuterte, was man mit der umfangreichen Technik alles anstellen kann. Die Kleinen durften zu ihrer großen Freude auch einmal in einem der Feuerwehrfahrzeuge Platz nehmen. Die Krönung: Speedfahrten über die 3600 Meter Start- und Landebahn. Die großen Löschfahrzeuge waren vor der Fahrzeughalle aufgestellt – die Besucher schossen ein Erinnerungsfoto nach dem anderen.

Besucher können im Cockpit eines DHL-Frachtfliegers Platz nehmen

Lange Schlangen bildeten sich am Vorfeld-Ost, wo ein DHL-Frachtflieger ( Airbus 300-600) besichtigt werden konnte. Fast drei Stunden wartete mancher Besucher, bis er einmal im Cockpit sitzen durfte. Da gab es dann auch einiges zu erfahren. Zum Beispiel, dass dieser Airbus 153 Tonnen Gesamtstartgewicht hat, eine Länge von 53, eine Höhe von 16 und eine Flügelspannbreite von 44 Metern. Auch für den Blick von der Aussichtsterrasse war zeitweise etwas Geduld gefragt. Der Schkeuditzer Kurt Schmieder war mit seiner Frau Julia und Tochter Lara Maria dort und konnte so die DHL-Flugzeugflotte ebenso gut betrachten wie Starts und Landungen der verschiedenen Maschinen. Am Hangar parkten vier große Antonow 124 – ein weiteres begehrtes Fotomotiv für die Gäste. Die historische Iljuschin 18 (IL-18) konnte ebenfalls besichtigt werden; sie war vor Jahren aufwendig restauriert worden und ist inzwischen ein echter Anziehungspunkt geworden. Am Sonntagnachmittag überflogen dann noch mehrere DC-3-Oldtimer den Festplatz und kurften in Richtung Erfurt ab – vor allem die kleinsten Gäste des Kinder- und Familientags waren begeistert.

„Wir sind zufrieden, der Flughafen wird angenommen, und wir freuen uns über die zahlreichen Besucher“, sagte Flughafensprecher Uwe Schuhart am Ende eines erfolgreichen Wochenendes.

Von Michael Strohmeyer