Melanie Rosche verlässt Schkeuditzer Helios-Klinik

Schkeuditz

Einen Wechsel in der Geschäftsführung gab es jetzt an der Schkeuditzer Helios-Klinik. Nach 14 Jahren zieht es Melanie Rosche in ihre norddeutsche Heimat zurück, wo die 48-Jährige ab Januar die Leitung der Helios-Klinik Leezen übernimmt. Schkeuditz’ Oberbürgermeister Rayk Bergner (CDU) dankte Rosche für die gute Zusammenarbeit. Man sei stolz, eine solche Klinik als Aushängeschild in der Großen Kreisstadt zu haben. Eine Porzellan-Tasse mit dem Schkeuditzer Wappen geht nun mit Rosche auf die Reise. „Es waren 14 wichtige und prägende Jahre hier in Schkeuditz“, sagte die scheidende Geschäftsführerin.

Erinnerung an Erfolgsprojekte

An ihre „Verdienste und Erfolgsprojekte“ erinnerte der Ärztliche Direktor Henrik Rüffert. Hierzu zählten unter anderem der Neubau eines vierten OP-Saals sowie der Radiologie und die Etablierung von Abteilungen wie der Orthopädie, der interdisziplinären Schmerztherapie und des Brustzentrums.

Rosches Nachfolger wird Matthias Hirsekorn. Der 47-Jährige ist seit September auch Geschäftsführer des Herzzentrums Leipzig und wird in seiner Arbeit durch den kaufmännischen Leiter Till Sander unterstützt. „Ich freue mich auf die Arbeit in Schkeuditz“, betonte der gebürtige Hallenser nach der Staffelstabübergabe. Er wolle an Rosches Erfolge unbedimgt anknüpfen.

Von Michael Strohmeyer