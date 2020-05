Nach 42 Jahren im Rettungsdienst ist Schluss

Schkeuditz

Er hat einiges zu erzählen und tut das in seiner ganz eigenen, ruhigen Weise: Michael Kotschick ist 42 Jahre lang als Rettungssanitäter unterwegs gewesen. Er war, gemeinsam mit seinen Kollegen, oft als Erster am Einsatzort. Nun ist er offiziell im Ruhestand, am Mittwochabend verabschiedeten ihn Kollegen und Freunde. So richtig aufhören kann er aber dennoch nicht.

Im Notfall-Moment ruft der Mann sein Wissen ab

Im Jahr 1978 kam Kotschick zum Roten Kreuz in Leipzig. „Zuvor habe ich während meines Wehrdienstes das Handwerkszeug gelernt“, erinnert sich der 65-Jährige. Nach der Wende sei alles „umkreiert“ worden, wie er sagt. „Es waren aufregende Zeiten.“ Die er aber unaufgeregt hinnahm. So, wie er alles unaufgeregt macht. „Wenn ich für einen Kollegen eingesprungen bin, war das für mich unspektakulär“, sagt er. Krank sei er nie gewesen. Schlimme Einsätze habe er nicht an sich herangelassen. „Ich habe im Notfall-Moment gehandelt, habe mein Wissen und Können abgerufen“, berichtet er. „Und wenn ich dann nach Hause gekommen bin, habe ich davon auch abschalten können.“

Manche Geburt findet im Fahrzeug statt.

Es gab auch viele schöne Dinge in all der Zeit. Geburten zum Beispiel. „Zu DDR-Zeiten war es ja schon fast normal, Frauen zur Entbindung zu fahren“, erinnert er sich. „Manchmal fand die Geburt zu Hause statt, manchmal eben im Fahrzeug.“ Heute gebe es kaum noch Transporte zur Entbindung. Dafür andere Einsätze – manchmal acht in einer Schicht, manchmal auch nur zwei.

Den Maltesern will er auch in Zukunft helfen

Neben zahlreichen anderen hat der vierfache Vater auch die Qualifikation zum Organisatorischen Leiter erlangt. „Die ist immer dann gefragt, wenn es fünf oder mehr Verletzte oder Betroffene gibt“, erläutert Kotschick. Das sei zuletzt beispielsweise bei einer Bombendrohung in einem Hotel in Wiedemar der Fall gewesen. Diese Dienste möchte er auch in Zukunft für die Malteser, für die er zuletzt tätig war, erledigen. „Ansonsten roste ich ja ein“, sagt der Schkeuditzer mit einem Schmunzeln.

„Ich habe mein Lebenswerk vollbracht“

Um dem noch weiter vorzubeugen, hat Kotschick vergangenen Sommer entschieden, auch noch zum Katastrophenschutz zu gehen. „Quasi als Hobby.“ Zudem seien Militärgeschichte und Veteranentreffen seine Leidenschaft. Auf seine Zeit als Rettungsassistent schaut er zufrieden zurück. „Ich habe mein Lebenswerk vollbracht“, resümiert er. „Und das ist doch das Wichtigste.“

