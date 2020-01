Modellbahner zeigten ihre Bahnen in Schkeuditz

Schkeuditz

Am Wochenende trafen sich im Schkeuditzer Kulturhaus „Sonne“ die Modellbahner zu ihrem 14. Großen Winterfest. Traditionell eröffneten Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU) und der Vereinsvorsitzende Reinhard Sperling die Ausstellung.

Modellbahnverein hat sieben Jugendliche als Mitglieder

„Der Traditionsverein ist klein und fein“, sagte der Oberbürgermeister. „Aber er trägt dennoch zur Bereicherung des kulturellen Lebens in Schkeuditz bei.“ Dafür gebühre den Mitgliedern Dank und Anerkennung. Neben Schkeuditzer Ausstellern waren auch Modellbahner aus Gera, Dessau, Chemnitz, Leuna, Leipzig, aus Mecklenburg und Bayern. Wie der Vorsitzende mitteilte, habe der kleine Schkeuditzer Modellbahnverein 20 Mitglieder, davon sieben Jugendliche, die seit Jahren frischen Wind in den Verein bringen.

Historische Feldbahnen und die „Schweineschnauze“

Am Wochenende waren insgesamt 20 Vereine mit ihren Modellbahnanlagen in der „Sonne“ vertreten. Zu sehen waren unter anderem alte historische Feldbahnen und ein VT 133-Verbrennungstriebwagen, auch „Schweineschnauze“ genannt. Zudem spiegelten Straßenbahnen, Waggons, Häuser, Autos und Bahnhöfe das tägliche Leben der damaligen Zeit wider. So hatte der Modellbahnclub Hettstedt „Mansfelder Land e.V.“ eine 7,5 Meter lange und 1,25 Meter breite Anlage aufgebaut. Das 80-jährige Vereinsmitglied Wolfgang Werthmann ist seit mehr als 50 Jahren Modellbahner und freue sich jedes Jahr über die Einladung, sagte er. „Wir kommen immer wieder gern nach Schkeuditz.“

Von Michael Strohmeyer