Schkeuditz

Ein 35 Jahre alter Motorradfahrer ist in Schkeuditz frontal mit einem Auto zusammengestoßen und gestorben. Der 35-Jährige war am Dienstagabend gegen 20.50 Uhr auf der Industriestraße unterwegs, als er aus zunächst ungeklärter Ursache die Kontrolle über seine Honda verlor und von der Fahrbahn abkam, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Er geriet in den Gegenverkehr, wo er mit einem Auto zusammenkrachte.

Der Motorradfahrer wurde lebensbedrohlich verletzt und starb in der Nacht später im Krankenhaus. Der 50 Jahre alte Autofahrer verletzte sich leicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

