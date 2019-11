Mühlstraße bis Weihnachten nicht fertig

Schkeuditz

Was viele Schkeuditzer schon geahnt haben, ist nun Realität: Die Baustelle Mühlstraße wird nicht zum geplanten Termin am 20. Dezember fertig. Aber: Sie wird dennoch zu diesem Termin für den kompletten Verkehr wieder geöffnet.

„Wir haben Druck auf das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) als Bauherrn aufgebaut, um alle Fakten auf den Tisch zu bekommen“, erklärt der Schkeuditzer Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU). Dabei sei herausgekommen, dass die Straße in Gänze nicht bis Weihnachten fertig wird. „Ich habe dann sehr deutlich gemacht, dass ich es nicht mittrage, wenn durch einen möglichen Wintereinbruch die Straße bis März zu ist und keiner weiterarbeiten kann“, so Bergner. „Deshalb war unsere klare Forderung als Stadtverwaltung, einen Cut zu machen.“

“Unvorhersehbare Erschwernisse im Bauablauf“

Und so kommt es nun auch. In einer gemeinsamen Presseerklärung von Lasuv und Stadt heißt es: „Der südlichste Teilabschnitt von etwa 120 Metern im Bereich des Stadtmuseums kann in diesem Jahr nicht mehr ausgebaut werden. Um eine Gesamtsperrung der Bundesstraße 186 über die Wintermonate zu vermeiden, wurde entschieden, diesen Teilbereich kompakt im Frühjahr 2020 umzusetzen.“ Grund für die Verzögerung seien „unvorhersehbare Ereignisse und Erschwernisse im bisherigen Bauablauf“. So seien beispielsweise Leitungen gefunden worden, die in einem entsprechenden Plan nicht eingezeichnet waren.

„Das kann bei einer historischen Straße wie der Mühlstraße schon mal passieren“, meint Bergner. Zwar sei die Straße im Jahr 2016 schon einmal gebaut worden, damals hätten aber lediglich die Wasserwerke ihre Leitungen erneuert. „Und die haben sich nur in einem bestimmten Korridor bewegt“, so Bürgermeister Lothar Dornbusch. Deshalb seien die unbekannten Leitungen damals nicht aufgefallen. Dafür, dass alte Kabel gefunden werden, habe er Verständnis, so der Oberbürgermeister. „Wie es allerdings zu Lieferschwierigkeiten bei Borden kommen kann, ist mir unklar.“ Nichtsdestotrotz sei keiner der Beteiligten erfreut darüber, dass die Maßnahme nun doch nicht fertig wird. „Wir mussten eine Entscheidung treffen“, sagt Bergner. „Uns war wichtig, dass die Straße nicht unnötig gesperrt gehalten wird.“ Schließlich würden nicht nur Pendler die Bundesstraße nutzen, sondern auch der Öffentliche Personennahverkehr und der Schulbus. „Die müssen derzeit auch die Umleitung über die Autobahn fahren“, erklärt Bergner. Das sei nicht länger als nötig tragbar.

Letzter Abschnitt dauert acht bis zehn Wochen

Der letzte Abschnitt werde dann noch einmal acht bis zehn Wochen dauern, so Bürgermeister Dornbusch. Ebenfalls unter Vollsperrung. „Uns wurde allerdings gesagt, dass der dritte und letzte Bauabschnitt der unkomplizierteste von allen ist“, ergänzt Bergner. Vor Beginn des Abschnittes werde die Öffentlichkeit aber erneut informiert. „Jetzt setzen alle erstmal alles daran, dass der zweite Bauabschnitt bis Weihnachten fertig wird“, so der Oberbürgermeister. „Und das ist auch mehr als realistisch.“ Eine kleine Einschränkung gibt es in der gemeinsamen Presseerklärung: „Soweit nicht längere, sehr ungünstige Witterungsverhältnisse dem entgegen stehen sollten.“

Von Linda Polenz