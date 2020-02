Mühlstraße in zweieinhalb Wochen wieder dicht

Schkeuditz

Bald ist es wieder vorbei mit der uneingeschränkten Durchfahrt der Mühlstraße. Wie die Stadtverwaltung Schkeuditz mitteilt, ist die B 186 ab dem 24. Februar wieder dicht. Dann beginnt der dritte Bauabschnitt, der wegen Verzögerungen nicht planmäßig im vergangenen Jahr begonnen und abgeschlossen werden konnte.

Innerörtliche Umleitung über den Mühlberg fällt weg

Es ist eine Baumaßnahme, die für die Schkeuditzer bereits im vergangenen Jahr zur Belastung wurde. Nun wird die Bundesstraße in einem Teilabschnitt erneut für acht bis zehn Wochen dicht gemacht. Konkret geht es um den Bereich zwischen der Straße Am Wasserwerk und dem Mühlberg. Diese Strecke umfasst etwa 120 Meter. „Die Umleitungen bleiben wie bei den beiden Bauabschnitten zuvor bestehen“, informiert Bürgermeister Lothar Dornbusch (Freie Wähler). Allerdings: Die innerörtliche Umleitung in südlicher Richtung über den Mühlberg entfällt.

Gesamtkosten etwa 1,4 Millionen Euro

Angst vor einem Wintereinbruch gebe es nicht. „Wir rechnen nicht mit Temperaturen von minus 20 Grad Celsius“, so Dornbusch. Deshalb sei es möglich, die ersten Arbeiten schon jetzt, im Winter, durchzuführen. Es ginge dabei um Tiefbau, dafür seien die Temperaturen ausreichend. Insgesamt wird die Mühlstraße auf einer Länge von etwa 510 Metern grundhaft ausgebaut. Die Gesamtkosten dieser Maßnahme belaufen sich auf etwa 1,4 Millionen Euro. Hauptkostenträger ist der Bund. Die Stadt Schkeuditz trägt einen Anteil von etwa 500 000 Euro.

Querung des Radweges außerorts geplant

Neu hinzu komme nun eine Querungshilfe außerorts, wie Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU) ergänzt. Am Bürgergarten wechsle der Radweg über einen kleinen Graben von der einen zur anderen Straßenseite. „Wie genau das umgesetzt wird, ist noch nicht klar“, so Bergner. „Dazu werden wir dann zu gegebener Zeit informieren.

Mehr zum Thema:

Arbeiten in der Mühlstraße nicht im Plan

Von Linda Polenz