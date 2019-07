Schkeuditz

Die Baustelle in der Mühlstraße in Schkeuditz stellt für viele Anwohner und Pendler eine Geduldsprobe dar. Die Bundesstraße 186 ist in Richtung Markranstädt voll gesperrt, die drei Bauabschnitte sollen – das versprach das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) bei einer Bürgerinformationsveranstaltung im Frühling – bis Ende des Jahres realisiert sein.

Stadtrat hat große Zweifel

Ob dies noch gelingt, daran zweifelt Stadtrat Frank Sachsenröder (Freie Wählervereinigung Dölzig) – und fragte in der jüngsten Ratsversammlung nach. „Das Lasuv hat von einem ,ambitionierten Zeitplan‘ gesprochen“, sagte er. „Jetzt bin ich mehrmals dort gewesen. Da arbeiten genau zwei Personen.“ So könne der Zeitplan unmöglich eingehalten werden. „Die Verkehrseinschränkungen sind für alle sehr anstrengend“, konstatierte er.

Ende 2019 sollen Arbeiten abgeschlossen sein

Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU) zeigte Verständnis für die Frage. „Wer zuletzt an der Baustelle vorbeigekommen ist, der wird gesehen haben, dass in den vergangenen Wochen nahezu nichts passiert ist“, sagte er. Und klärte auf: „Der Grund dafür ist, dass benötigtes Material nicht geliefert werden konnte.“ Mittlerweile sei es angekommen, nun sollten die Arbeiten zügig weitergehen. „Die Baufirma hat versichert, dass es aus heutiger Sicht keinen Grund gibt, den Zeitplan nicht zu schaffen.“ Bis Ende 2019 soll also alles fertig sein. „Wir sind als Stadt auch nicht erfreut über die Situation“, betonte Bergner während der Stadtratssitzung. „Aber ohne Material geht es nun mal nicht.“

Projekt kostet rund 1,4 Millionen Euro

Wie berichtet, erneuert das Lasuv seit Anfang Juni die Mühlstraße auf einer Länge von 510 Metern. Fahrbahn, Gehwege und Parkbuchten werden neu gemacht. Die Kommune nutzt die Gelegenheit, um die Straßenbeleuchtung zu erneuern. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 1,4 Millionen Euro. Hauptkostenträger ist der Bund. Die Stadt Schkeuditz trägt einen Anteil von etwa 500 000 Euro. Die Umleitung erfolgt weiträumig und führt über die Autobahn.

Von Linda Polenz