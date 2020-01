Musikalischer Start ins Jahr 2020 in Schkeuditz

Schkeuditz

Es ist traditionell das erste Highlight des Jahres in Schkeuditz: das Neujahrskonzert des Vereins Villa Musenkuss. Auch am Sonntagabend war die Galahalle des Mitteldeutschen Modezentrums am Roßberg mit mehr als 900 Gästen rappelvoll. Das Konzert war bereits seit Juli ausverkauft. Die Stadt Schkeuditz nutzt diese Veranstaltung zugleich als Neujahrsempfang.

Drei Chöre zu Beginn gemeinsam auf der Bühne

Gleich zu Beginn bot sich den Besuchern ein eindrucksvolles Bild. Drei Chöre standen gemeinsam mit den Musikern der Staatskapelle Halle auf der Bühne: Molto Vocale, der Chor der Villa Musenkuss, der Volkschor Taucha und die Chorgemeinschaft Engelsdorf. Die Leitung für den Auftritt der Chöre hatte Thomas Piontek, Chef von Molto Vocale.„Die Sänger haben zweimal zusammen geprobt, ansonsten so noch nie gemeinsam auf der Bühne gestanden“, erklärte Musenkuss-Chef Thomas Dunkel. Er wünschte den Gästen „vor allem ein friedliches neues Jahr“ und lobte die nun schon langjährige Kooperation mit der Staatskapelle Halle. Und die Zusammenarbeit mit dem Hauptsponsor, der Sparkasse Leipzig.

Politische Botschaft Richtung Leipzig

Mit Werken von Antonin Dvorak und Johann Strauß begeisterten die Musiker unter Leitung des 1. Kapellmeisters José Miguel Esandi erneut den Saal. In dem hatten unter den Besuchern aus Schkeuditz und dem Umland auch Polizeipräsident Torsten Schultze, Flughafen-Chef Götz Ahmelmann, Nordsachsens Landrat Kai Emanuel ( CDU), Alt-Landrat Michael Czupalla ( CDU) sowie die früheren Schkeuditzer Bürgermeister Peter Blechschmidt ( FDP) und Jörg Enke (Freie Wähler) Platz genommen. Politisch wurde es denn auch im Grußwort des aktuellen Oberbürgermeisters Rayk Bergner ( CDU). „Ich hoffe, dass die 20er-Jahre dieses Jahrhunderts nicht so viele Nebenwirkungen haben, wie die des vergangenen Jahrhunderts“, sagte er. Und mit Blick auf die Silvesternacht in Connewitz: „Die politischen Botschaften, die aus Leipzig kommen, sind grundlegend falsch. Wer die Polizei in Frage stellt, stellt die Demokratie in Frage.“ Dafür gab es Applaus des Publikums.

Frühlingsgefühle geweckt

Ansonsten sollte der Abend vor allem beschwingen – und Frühlingsgefühle wecken. Mit der Ouvertüre aus Johann Strauß’ Fledermaus, ebenso wie mit „Frühlingsstimmen“, Polka und slawischen Tänzen. Durch den Abend führte in diesem Jahr der Schauspieler Michael Rothmann, der für viele Lacher sorgte. Etwa als er gleich zu Beginn mit Blick auf den Veranstaltungsort sagte: „Mitteldeutsches Modezentrum ist ja auch nur ein anderes Wort für Gewandhaus.“ Besonders beschäftigte ihn, dass es trotz eines argentinischen Dirigentes keinen einzigen Tango im Programm des Abends gibt. „Aber ich habe die Lösung gefunden“, sagte Moderator Rothmann nach einer Weile. „Sie liegt in einem argentinischen Sprichwort, das sagt, dass mit jedem Tango ein Argentinier stirbt. Da es mit José Miguel Esandi heute wohl nur einen einzigen Argentinier im Raum gibt, konnten wir dieses Risiko natürlich nicht eingehen.“

Radetzkymarsch als Schlusspunkt

Nach dem offiziellen Programm konnten die Gäste dann noch dem Donauwalzer lauschen, zu dem übrigens in Johann Strauß’ österreichischer Heimat in der Silvesternacht Schlag Mitternacht getanzt wird. Mit dem Radetzkymarsch verabschiedete sich das Orchester von der Bühne. Und es öffnete sich zugleich eine zweite: Traditionell wurden im Anschluss die Körbe mit den von den Stadtwerken Schkeuditz bereitgestellten Butterbrezn gestürmt.

Von Linda Polenz