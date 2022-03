Landung einer Maschine der Gesellschaft Air Bridge Cargo in Leipzig/Halle. Vor Verhängung der Sanktionen beförderte die russische Airline auch Fracht für DHL – jetzt darf sie in Europa nicht mehr fliegen. Die Maschinen sind zurück am Unternehmenssitz am Flughafen Moskau-Scheremetjewo. Quelle: Michael Strohmeyer