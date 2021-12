Nach drei Jahren Bauzeit Schulneubau in Dölzig übergeben

Schkeuditz

Manchmal bekommt auch eine vermeintlich unendliche Geschichte ein Happyend: Der Schulneubau in Dölzig ist am Dienstagmittag an die künftigen Nutzer übergeben worden. Ohne Tamtam, dafür mit vielen Emotionen. Denn: Für diese Schule haben die Dölziger lange gekämpft.

Schule sollte eigentlich geschlossen werden

„Die Geschichte dieses Schulneubaus ist schon fast ein Jahrzehnt alt“, sagte Oberbürgermeister Rayk Bergner (CDU). Tatsächlich nahm die Bevölkerung in Dölzig zunächst so stark ab, dass sogar im Raum stand, die Grundschule im Ort zu schließen. Dagegen haben sich Ortschaftsrat und Bewohner allerdings zur Wehr gesetzt. Mit Erfolg. „Jetzt steht hier die neueste, modernste und schönste Schule in Schkeuditz“, so der Oberbürgermeister.

Mit anderthalb Jahren Verspätung fertig

Etwa drei Jahre wurde an dem Ersatzneubau für die Paul-Wäge-Grundschule gewerkelt. Nun sind vier Klassenräume, Horträume, Speisesaal, Werkenraum und zwei Zimmer für die Förderung von Kindern mit Lese-Rechtschreib-Schwäche entstanden. Eigentlich sollte das Gebäude längst fertig sein. Ursprünglich war von Sommer 2020 die Rede. „Pläne sind dafür da, dass wir sie anpassen“, meinte Bergner mit einem Schmunzeln. „Es ist jedenfalls schön, dass wir heute das symbolische Ende dieser Baumaßnahme beschließen.“

Digitale Tafeln in jedem Klassenzimmer

Eine große Treppe führt ins Obergeschoss, überall ist es hell, viel Holz, lebendige Farben. Grün, Blau und Lila. In jedem Klassenraum eine digitale Tafel der neuesten Generation, neue Möbel, kleine Tische, die zu einem großen zusammengeschoben werden können, Filtermauerwerk vor den Fenstern. „Das ist wichtig, damit kein Kind rausfallen kann, wenn die Fenster geöffnet sind“, erklärte Planerin Anja Göhler. „Luft kommt durch die Zwischenräume aber dennoch genug hinein.“ Eine Fußbodenheizung im Stäbchenparkett sorgt für wohlige Wärme, auch in Hausschuhen.

Kinder wünschten sich Umzug zu Weihnachten

„Wir sind sehr stolz darauf, nun die modernste Schule in Schkeuditz zu haben“, sagte Heiko Lichtenberger, Ortschaftsrat in Dölzig. Der Ortsteil wachse, die neue Schule sei auch eine Investition in die Zukunft. „Wir freuen uns, dass es so weit ist“, sagte indes Kerstin Hildemann, die Vertreterin der Paul-Wäge-Schule. „Lange haben wir gewartet und immer wieder gehofft.“ Sie selbst wäre gern bereits vergangenes Jahr mit ihrer vierten Klasse eingezogen. „Wenn wir die Kinder fragen, was sie sich zu Weihnachten wünschen, kommt nicht selten der Umzug in die neue Schule als Antwort“, so Hildemann. „Wie es sich für eine Grundschule gehört, wird es laut werden. Aber die Kollegen und Kinder werden die neue Schule auch zu schätzen wissen.“

Gesamtkosten: etwa sechs Millionen Euro

Begeistert war auch Eduard Missale, Vorstandsvorsitzender der Volkssolidarität Nordsachsen. „Was hier entstanden ist, ist erste Klasse“, sagte er. Die Volkssolidarität wird den Hort der Schule betreiben. „Wir sitzen in den Startlöchern“, meinte auch Geschäftsführerin Silke Lenz. Die Schule hat inklusive Hort am Ende etwa sechs Millionen Euro gekostet. „Die Schule wurde von der SAB gefördert, die Horträume haben wir mit Eigen- und Fördermitteln aus dem Leader-Programm realisiert“, erklärte Anja Göhler. Was mit dem alten Schulgebäude passiert, stehe unterdessen noch nicht fest. „Dazu werden wir uns eng mit dem Ortschaftsrat abstimmen“, so Bergner. „Erstmal sind wir froh, dass nun das Kapitel Neubau geschlossen werden kann.“ Die Kinder sollen übrigens spätestens nach den Winterferien umziehen.

Von Linda Polenz