Netto-Markt in Papitz soll erweitert werden

Schkeuditz

Die Pläne für die Betriebskita sind geplatzt, Wohngebäude entstehen auch nicht – dem Stadtrat in Schkeuditz blieb in der jüngsten Sitzung nur, den Bebauungsplan für den Bereich Äußere Leipziger Straße/ Ecke Paetzstraße in Papitz aufzuheben. Geblieben ist vom ursprünglichen Planungsziel nur noch die Erweiterung des bestehenden Netto-Marktes. Und die wollen die Stadträte möglichst beauflagen. Der Beschluss fiel einstimmig.

Nur noch die Erweiterung des Netto-Marktes als Ziel

„Mit der Entscheidung, die Kita in Modelwitz zu bauen, um mehr Betreuungsplätze zu schaffen, hat sich die Planungsabsicht für die ehemalige Gartenanlage in Papitz erledigt“, erklärte Oberbürgermeister Rayk Bergner (CDU). Nach Gesprächen mit potentiellen Investoren sei am Ende nur noch die Erweiterung des Netto-Marktes als Ziel übrig geblieben. Denn: „Mit dem Eigentümer der östlichen Wohnbaufläche konnte keine Einigung zur finanziellen Beteiligung an den Planungskosten erzielt werden“, meinte Stadtplanerin Gabriele Oertel. „Im Ergebnis entspricht die Beschlusslage nicht mehr den aktuellen Planungserfordernissen.“ Ein neuer Bebauungsplan soll nun folgen.

Gründach und zusätzliche Wohnungen?

Dabei handelt es sich bei der Fläche zur Erweiterung des Lebensmittelmarktes um ein Privatgrundstück. „Können wir beim neuen Bebauungsplan berücksichtigen, dass Netto mehrgeschossig baut?“, wollte FDP-Stadtrat Alexander Jäger wissen. Seine Vorstellung sei, dass unten der Lebensmittelmarkt sei und darüber Wohnraum. „Schließlich wächst unsere Stadt ja gerade sehr schnell“, so Jäger. Grundsätzlich, so erklärte Oertel, sei es möglich, über den Bebauungsplan bestimmte Forderungen aufzumachen. So wolle die Stadt beispielsweise die Parkflächen, die in diesem Bereich bestehen, ebenfalls nutzen – dann, wenn der Wohnungsbau im Osten erweitert wird. „Kann man den Bauherrn mittels Bebauungsplan auch zu einem Gründach verpflichten?“, fragte sich Grünen-Fraktionschef Oliver Gossel. „Das können wir versuchen, ja“, hieß es von der Stadtplanerin.

Von Linda Polenz