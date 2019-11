Neue Balkone für Mieter in Schkeuditz

Schkeuditz

Da schweben sie ein, die Balkone für die Häuser in der Schkeuditzer Theodor-Heuss-Straße 30/32. Seit 2009 werde das Wohnumfeld in diesem Bereich kontinuierlich umgestaltet, heißt es von der Schkeuditzer Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft (SWV). Neben Balkonen seien so unter anderem 27 Stellplätze geschaffen worden.

Mit Blumenkästen und Markisen

„Diese Wohnanlage ist mittlerweile die begehrteste in unserem Bestand“, sagte SWV-Geschäftsführer Gerald Fritzsche. Das dürfte mit den neuen Balkonen nicht anders werden. Die Größen sind einheitlich 3,6 mal 1,8 Meter in massiver Bauweise. Es gebe Vorrichtungen für einheitliche Balkonblumenkästen und Markisen. „Insgesamt werden 18 Balkone angebaut“, so Fritzsche.

„Wir haben die Arbeiten trotz Vermietung durchgeführt“, erklärte Fritzsche. In den Wohnungen seien Heizkörper versetzt, Balkontür-Ausschnitte ausgesägt worden. „Im Anschluss werden die Balkontüren eingesetzt und die Maßnahme wird mit Verputz- und Renovierungsarbeiten abgeschlossen.“ All das sei planmäßig verlaufen. „Wir gehen zum derzeitigen Zeitpunkt davon aus, dass wir die Arbeiten vor dem eigentlichen Termin fertigstellen können.“

Dem vorausgegangen war eine Aufsichtsratsentscheidung am 9. Februar. Die SWV ist eine Tochtergesellschaft der Stadt Schkeuditz. Die Baumaßnahme kostet insgesamt 243 000 Euro. Finanziert wurden die Kosten ohne die Aufnahme von Fremdkapital. Allerdings: Die Mieten steigen dadurch um 55 bis 100 Euro monatlich, abhängig von der Wohnungsgröße. „Damit hatten die Mieter allerdings weniger ein Problem“, so Fritzsche. „Viel mehr beschäftigten vor allem unsere älteren Bewohner die Arbeiten in ihrer Wohnung.“ Deshalb seien die Mieter während der Bauzeit intensiv durch die SWV betreut worden. „Es wurden alle Unannehmlichkeiten toleriert“, sagte Fritzsche. „Dafür möchten wir uns herzlich bedanken.“

Von Linda Polenz