Neue Kita mit 150 Plätzen in Schkeuditz eröffnet

Schkeuditz

Mit der feierlichen Eröffnung ist am Mittwoch in Schkeuditz nun auch der zweite Teil der neuen Kindertagesstätte „St. Martin“ offiziell in Betrieb gegangen. Zu den jetzt schon betreuten 60 Kindern können weitere 90 hinzukommen. Die damit insgesamt 150 Plätze teilen sich in 50 Krippen- und 100 Kindergartenplätze auf. Mit dem Zuwachs an Kindern soll auch das derzeit 18-köpfigen Erzieherinnen-Team um Leiterin Kristin Hartwich weiter aufgestockt werden. „Dafür qualifiziertes Personal zu finden, ist in der heutigen Zeit gar nicht so einfach“, sagte Tobias Münscher-Paulig. Der 49-Jährige ist der Geschäftsführer des Diakonischen Werkes Delitzsch/Eilenburg, das nach seiner Bewerbung von der Stadt den Zuschlag als Träger der neuen Kita erhalten hatte.

„Teiloffenes Konzept“

Bis zur jetzt kompletten Fertigstellung sindgut zweieinhalb Jahre seit den ersten Planungen vergangen. 5,4 Millionen Euro wurden investiert, davon kamen als Fördermittel 1,6 Millionen Euro vom Bund und rund 160 000 Euro vom Landkreis Nordsachsen. Die kirchliche Kita arbeitet mit einem „teiloffenem Konzept“, sagt Hartwich und erklärt: „Die Kinder entscheiden selbst, wo und mit wem sie spielen.“ Dafür stehen ihnen in dem schmucken Neubau Räume zum Bauen und Basteln, zum Malen oder auch zum Sporttreiben zur Verfügung. Und wer möchte, geht in den „Snoozelraum“. Viele Kissen und Lichtspiele laden hier zum Ausruhen ein. Dass die Planungen alle so aufgegangen sind, dafür haben gemeinsam mit den Baufirmen maßgeblich Fachbereichsleiterin Marlies Bauer von der Diakonie und Hochbau-Expertin Anja Göhler aus dem Schkeuditzer Rathaus gesorgt.

Gründach und alter Baum

Vor dem Kita-Neubau befand sich an der Ecke Käthe-Kollwitz-/Rudolf-Breitscheid-Straße eine kleine Parkanlage. Deren einstiger grüner Bewuchs wurde in die Farbgebung des Kita-Gebäudes aufgenommen. Das Haus mit 1000 Quadratmeter Grundfläche verfügt zudem über ein begrüntes Flachdach. Und auf der Wiese im Innenhof spendet einer der alten Bäume noch immer Schatten. Die Außenspielgeräte bestehen aus Holz und recyceltem Material. Es gibt auch zwei kleine Holzautos, die Oberbürgermeister Rayk Bergner und Bau-Bürgermeister Lothar Dornbusch den Kindern als Geschenk mitgebracht hatten. Bergner verwies darauf, dass in der wachsenden Stadt bereits das nächste Kita-Projekt angegangen wird: In Modelwitz soll neben dem „Storchennest“ eine Erweiterung mit 120 Plätzen errichtet werden (die LVZ berichtete).

Als der erste Bauabschnitt fertiggestellt war, beobachteten die dort eingezogenen Kinder mit Begeisterung die Bauarbeiter. „Und plötzlich überraschte mich mein zweieinhalbjähriger Sohn mit dem Wort Kipplaster“, erzählt Beatrice Teske rückblickend auf die Bauzeit bei laufendem Betrieb. Die 42-Jährige ist Vorsitzende des Elternbeirates und sagt: „Wir haben größten Respekt vor den Erzieherinnen. Baulich ist es eine sehr schöne Einrichtung geworden, den Kindern geht es gut. Auch auf uns Eltern wird eingegangen, es gibt eine offene Kommunikation.“

Von Olaf Barth