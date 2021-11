Neue Technik für Schkeuditzer Wehr

Schkeuditz

Da war was los am Sonnabend bei der Feuerwehr in Schkeuditz: Mit zahlreichen Gästen wurden eine neue Drehleiter, ein Katastrophenschutzfahrzeug, eine Drohne und ein neuer Mannschaftswagen offiziell an die Kameradinnen und Kameraden übergeben. Beide Fahrzeuge sind schon eine Weile in Schkeuditz im Einsatz. Mit dabei waren auch Kameraden der Feuerwehr aus Östringen. Sie verbindet mit den Schkeuditzern eine jahrzehntelange Freundschaft.

Auszeichnung aus Östringen für Schkeuditzer

Diesmal hatten die Kameraden aus dem westlichen Teil der Republik noch eine besondere Überraschung dabei: Vier Feuerwehrleute aus Schkeuditz, darunter Wehrleiter Uwe Müller, bekamen die Ehrenmedaille des Kreisfeuerwehrverbandes Karlsruhe überreicht – eben für die langjährig gepflegte Freundschaft. „Eine Freundschaft, die ohne Verträge und politischen oder sozialen Nachdruck entstand und bis heute starken Bestand hat“, erklärte Thomas Greulich, Abteilungskommandant in Östringen. „Wir denken, dass dies eines der deutlichsten Zeichen des Zusammenwachsens von Ost und West ist.“

Fahrzeuge bereits im Einsatz

Die neue Drehleiter ist bereits seit Dezember bei den Schkeuditzer Kameraden im Einsatz, der Mannschaftswagen seit September. Das Katastrophenschutzfahrzeug fährt gar bereits seit Februar 2020 Einsätze. „Coronabedingt wurden sämtliche Termine zur Übergabe gestrichen“, so Wehrleiter Uwe Müller. „Aber die Fahrzeuge nehmen wir natürlich mit Ankunft hier auch in Betrieb.“ Insgesamt haben die übergebenen Fahrzeuge einen Wert von etwa 1,3 Millionen Euro. Hinzu kommt die Drohne mit 10 000 Euro. Schkeuditz ist neben Oschatz einer von zwei Feuerwehr-Drohnen-Standorten im Landkreis Nordsachsen.

Alte Fahrzeuge gehen nach Glesien

Durch die neuen Fahrzeuge bei der Stadtwehr kann sich nun auch die Ortsfeuerwehr Glesien freuen. Mit der Übernahme des Katastrophenschutzfahrzeugs sei das bis dahin genutzte Rettungsfahrzeug nach Glesien überstellt worden. Auch der alte Mannschaftswagen wird nun in Glesien eingesetzt. „Dass neue Fahrzeuge in die Stadtwehr kommen und die alten in die Ortswehren, ist manchmal ein bisschen schwer zu verstehen“, erklärte Müller. „Es ist einfach: In der Stadtwehr fährt ein Fahrzeug durchschnittlich 200 Einsätze im Jahr, in den Ortswehren etwa 50. Da kommt der wirtschaftliche Aspekt zum Tragen.“

Von Linda Polenz