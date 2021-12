Neue Test- und Impfangebote für Taucha und Schkeuditz

Taucha/Schkeuditz

Ungeimpfte oder noch nicht genesene Pendler, die mit Straßenbahn oder Bus nach Leipzig wollen, stehen dieser Tage in Taucha und Schkeuditz vor einem Dilemma: In beiden Städten besteht bislang keine Möglichkeit, sich kostenlos testen zu lassen. Der Nachweis über einen Negativ-Test ist aber notwendig, um die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen zu dürfen. Kommunale Teststationen gibt es im Landkreis Nordsachsen bisher nur in Delitzsch, Eilenburg, Torgau, Oschatz, Dommitzsch und Bad Düben.

Zweiwöchige Verhandlungen

„Wir hatten im Rathaus Anfragen von Leuten, für die das wirklich ein Problem ist. Seit zwei Wochen bin ich mit dem Landratsamt und den Maltesern in Verhandlungen, um diesen Zustand zu ändern“, sagt Tauchas Bürgermeister Tobias Meier (FDP) auf LVZ-Anfrage. Mit Erfolg. Denn in der nächsten Woche soll in der ehemaligen Konsum-Filiale in der Klebendorfer Straße ein Testzentrum eröffnen, das vom Landratsamt und den Maltesern betrieben wird. Der Termin für den Startschuss und die genauen Öffnungszeiten werden wahrscheinlich am Donnerstagnachmittag bekanntgegeben.

Das künftige Testzentrum Taucha wird in der noch leer stehenden ehemaligen Konsum-Filiale in der Klebendorfer Straße eingerichtet – und soll nächste Woche öffnen. Quelle: Olaf Barth

Vier Monate im Ex-Konsum

Zunächst für vier Monate steht der Standort Klebendorfer Straße laut Meier nicht nur als Testzentrum und für Tauchas (ausgebuchten) Impftag am 11. Dezember zur Verfügung, sondern darüber hinaus auch für weitere mögliche Impftermine. So werden auch Impfungen des mobilen DRK-Teams am 20. und 21. Dezember vom Bowling-Dschungel in den einstigen Einkaufsmarkt verlegt.

„Dort ist genügend Platz, sodass niemand mehr draußen stehen und in der Kälte warten muss. Wir konnten von der bayerischen Eigentümerfamilie die Räume zum Preis lediglich der Nebenkosten anmieten. Das ist eine großzügige Geste in diesen schweren Zeiten“, ist Meier dankbar. Zudem stehe der Stadtverwaltung ein weiteres Objekt zur Verfügung, in dem demnächst ein privates Testzentrum seine Arbeit aufnehmen soll. Den Ort nannte Meier noch nicht.

In der „Sonne“ wird gespritzt

Auf Schkeuditz warten in den nächsten Wochen gleich mehrere Impf- und Testtermine. Dazu haben sich verschiedene Partner zusammengeschlossen. Vom 16. bis 18. Dezember steht das mobile Impfteam des Deutschen Roten Kreuzes im Kulturhaus „Sonne“ bereit. Jeweils von 9 bis 17 Uhr werden Erst-, Zweit- und Drittimpfungen durchgeführt – und zwar ohne Anmeldung. Sonnabends wird von 9 bis 13 Uhr in der „Sonne“ auch getestet.

Zusätzlich besteht im Sächsischen Krankenhaus Altscherbitz am 15. und am 17. Dezember die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Jeweils von 13 bis 16 Uhr können sich Interessenten im Haus 9 zur Erst-, Zweit- und Drittimpfungen einfinden. Einen weiteren Termin gibt es am 7. Januar ebenfalls von 13 bis 16 Uhr. Weitere Testmöglichkeiten bestehen ab dem 13. Dezember in der Minessa-Medical, Robert-Koch-Straße 34 – montags bis sonnabends, jeweils von 6.30 bis 20.30 Uhr, sowie sonntags von 9 bis 15 Uhr.

„Mit Hochdruck gearbeitet“

Und schon an diesem Sonnabend ist eine Immunisierung in der Schkeuditzer Helios-Klinik möglich. Von 8.30 bis 16.30 Uhr können Impfwillige ohne Termin vorbeikommen. Es müssen jedoch immer die Chipkarte und der Impfausweis vorliegen. Getestet wird dort auch – montags bis freitags, jeweils von 13 bis 17 Uhr. „Wir haben in den vergangenen Wochen mit Hochdruck daran gearbeitet, für die Schkeuditzer Impfangebote vor Ort zu schaffen“, betont Oberbürgermeister Rayk Bergner (CDU). „Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir nur mit einer hohen Impfquote diesem Virus Herr werden können.“

Von Olaf Barth und Linda Polenz