Neuer Beigeordneter in Schkeuditz gewählt

Schkeuditz

Schkeuditz hat einen neuen Ersten Beigeordneten: Dirk Thomas, bisher Abteilungsleiter Technik der Baugenossenschaft Leipzig, wird auf den bisherigen Bürgermeister Lothar Dornbusch (Freie Wähler) folgen. Thomas ist Bauingenieur, verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne, wie er den Stadträten mitteilte. Spannend: Auf Nachfrage erklärte er, dass seine Frau ebenfalls Bürgermeisterin ist – in Markkleeberg. Am Ende votierten alle 20 Stadträte in geheimer Wahl für ihn als neuen Beigeordneten.

Antrittstermin noch nicht bekannt

Dornbusch hatte bereits vor Monaten angekündigt, dass er Ende des Jahres in den Ruhestand gehen möchte. Ob das gelingt, sei bisher noch nicht klar, so Oberbürgermeister Rayk Bergner (CDU). Das hänge von den entsprechenden beamtenrechtlichen Verfahren ab. „Derzeit steht noch nicht fest, wie oft Lothar Dornbusch noch als Bürgermeister an den Stadtratssitzungen teilnimmt“, sagte Bergner. Bei der Gratulation wünschte der seinem Nachfolger jedenfalls „viel Spaß“.

Von Linda Polenz