Neuer Job für Ex-Flughafenchef: Johannes Jähn geht zu Cargo Logic Germany

Schkeuditz

Seine Qualifikation als Airportchef war oft belächelt worden. Er habe als Hobby-Pilot zumindest einen Pilotenschein für eine kleine Cessna, hatte Johannes Jähn erklärt, als er 2015 an die Spitze des Flughafens Leipzig/Halle geholt wurde. Keine vier Monate, nachdem er diesen Stuhl räumen musste, wird er jetzt sogar Chef einer eigenen Airline – und zwar am selben Standort.

Die neue Schkeuditzer Frachtairline Cargo Logic Germany (CLG), die zum Umfeld des russischen Antonow-Betreibers Volga-Dnepr gehört, habe den 41-Jährigen zum neuen Geschäftsführer bestellt,berichtet die „Deutsche Verkehrszeitung“ (DVZ)am Mittwoch. Bereits seit Mitte August sei Jähn dort in die geschäftlichen Abläufe involviert, so das Branchenblatt weiter. Seit vergangenem Donnerstag habe er dort nun offiziell die Position des Geschäftsführers inne.

Vertrag als Flughafenchef vorzeitig aufgelöst

Jähn war im Juni überraschend als Flughafenchef abgelöst worden. Sein eigentlich noch bis September 2020 laufender Vertragwar vorzeitig aufgelöst worden– offiziell im gegenseitigen Einvernehmen. Für den Airport war es bereit der zweite prominente Abgang innerhalb weniger Monate: Schon im vergangenen Jahr hatte sich die Airport-Holding von Jähns früherem Co-Chef Markus Kopp getrennt. Anders als Kopp hat Jähn, der vorher Logistikchef bei der Baumarktkette Obi war, nun aber binnen weniger Monate einen neuen Job gefunden.

Ulrich Ogiermann, der bisher Chef von CLG war, sei jetzt nur noch als Berater an Bord, schreibt die DVZ weiter. Er hatte dem Branchenblatt gegenüber bereits zuvor angekündigt, er betrachte seine Aufgabe bei CLG als erfüllt, sobald das Luftfahrtbundesamt die Betriebserlaubnis erteilt habe. Die ging nach langem Warten am 13. September ein. Die Airline, die bereits zwei Flugzeuge des Typs Boeing 737 in Schkeuditz stationiert hat, kann damit jetzt endlich abheben.

Näther wechselt zu Volga-Dnepr-Tochter Amtes

Jähn ist nicht der erste Ex-Flughafenchef, der bei CLG anheuert: Auch sein Vorgänger Dierk Näther, den Jähn 2015 an der Airportspitze abgelöste hatte, wechselt Ende 2018 in das Management der neuen Airline. Inzwischen ist Näther aber schon nicht mehr dabei: Er wechselte vor zwei Monaten zur Volga-Dnepr-Tochter Amtes, die den Wartungshangar für die großen Antonow-Maschinen in Schkeuditz betriebt, bestätigte Näther der LVZ auf Anfrage.

Hier soll sich Näther nun als Projektdirektor um den angekündigten Ausbau des Standorts kümmern. „Das ist eine tolle Aufgabe“, sagte Näther. „Ich bin dem Standort sehr verbunden und freue mich, wenn ich dazu beitragen kann, dass es hier weiter vorangeht.“

Zweiter Wartungshangar bringt 300 neue Jobs

Mitte August hatte Näthers neuer Chef Uwe Jakob angekündigt, direkt neben den bestehenden Hangar eine zweite Wartungshalle zu bauen. Bis zu zehn Maschinen könnten dann gleichzeitig gewartet werden, so Näther. Schon im ersten Halbjahr 2020 soll mit dem Bau begonnen werden, der Hangar dann zwei Jahre später in Betrieb gehen. 300 Jobs entstehen neu.

Der Ausbau ist Teil des von Volga-Dnepr jüngst angekündigten Expansionskursesin Schkeuditz: Zusätzlich zu den hier schon stationierten Antonow-Maschinen sollen ab 2021 auch kleinere Boeing 747 der Tochter Air Bridge Cargo stationiert werden. Direkt neben dem Amtes-Hangar baut der Flughafen dafür eine neue Cargo City Nord, in der die Frachtflieger dann auch be- und entladen werden können.

Von Frank Johannsen