Neues Streifenhörnchen-Gehege für Wehlitzer Tierpark

Schkeuditz

Der Wehlitzer Schulzoo ist ein Kleinod – und seit Dienstag um eine Attraktion reicher. Ein Gehege für Chinesische Baumstreifenhörnchen ergänzt künftig das Angebot des Tiergartens. Der feiert in diesem Jahr seinen 65. Geburtstag.

Wenn sie fressen, hängen sie kopfüber

Echte Kletterkünstler, die von Ast zu Ast springen und kopfüber hängend Nüsse und Früchte fressen – so werden die Chinesischen Baumstreifenhörnchen auf einem Hinweisschild am neuen Gehege beschrieben. „Wir holen sie aus einem anderen Zoo oder von einem Züchter“, erläutert Tierpflegerin Anne Bockwar. Finanzielle Unterstützung fürs neue Gehege gab’s von Allianz-Vertreterin Kathleen Lange. Sie hat eine besondere Beziehung zur Thomas-Müntzer-Grundschule, zu der der Schulzoo gehört. „Ich bin von 1984 bis 1994 selbst auf diese Schule gegangen“, erzählt sie. Daher habe sie sich schon mit einer Hüpfburg an den regelmäßig stattfindenden Festen der Bildungseinrichtung beteiligt.

Damwild im Schulzoo Wehlitz. Quelle: Michael Strohmeyer

Hirsch Heinrich ist die Kultfigur

„Der Wehlitzer Schulzoo ist der älteste und größte Schulzoo Deutschlands“, stellt der Schkeuditzer Stadtsprecher Helge Fischer nicht ohne Stolz klar. „Wir stecken jedes Jahr viel Geld hinein“, schiebt Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU) nach. „Aber das ist Ehrensache. Auch der Stadtrat hat sich immer dafür ausgesprochen, die Einrichtung zu erhalten.“ Die Schkeuditzer seien froh darüber. „Es kommen auch Klassen aus Leipzig zu Besuch.“ Etwa 200 Tiere haben neben der Müntzer-Schule ihre Heimat. Waschbären, Meerschweinchen, verschiedene Vogel-Arten, Ponys, Kamerunschafe, Wasserschildkröten, Hühner, Enten und Gänse. Kultfigur des Schulzoos ist Hirsch Heinrich, der in diesem Jahr 14 Jahre alt wurde. „Die Einrichtung ist in Wehlitz fest verankert“, betont Stadtsprecher Fischer.

Lehrerin hofft auf intaktes Netzwerk

Für die Bildungsangebote rund um den Zoo ist Lehrerin Elena Rose zuständig. „Wäre ich nicht Lehrerin, wäre ich Tierpflegerin geworden“, erzählt sie lachend. „Deshalb liegt mir der Zoo auch so sehr am Herzen.“ Bereits ihr Referendariat habe sie an der Schule gemacht, ihre Staatsexamensarbeit über den Schulzoo geschrieben. „Ich wünsche mir, dass wir das Netzwerk mit den anderen Schkeuditzer Schulen nach der Corona-Zeit wieder aufleben lassen und weiter ausbauen“, sagt sie. Schließlich seien Angebote zu den Themen Tierhaltung, Tierverhalten und Tierpflege nicht nur für Grundschüler, sondern auch für Oberschüler und Gymnasiasten interessant.

Tierpflegerin engagiert sich seit 13 Jahren

Das wünscht sich auch die Stadt als Schulträger. „Wir haben vor sechs Jahren ein Schulzoo-Konzept im Stadtrat verabschiedet“, schildert Bürgermeister Lothar Dornbusch. Seither seien neue Wege, neue Gatter und der neue Eingangsbereich entstanden. Zudem habe die Kommune angrenzende Flächen getauscht oder gepachtet, um beispielsweise Wiesen für Heu zu haben. „Der Bildungsaspekt ist von der Schule noch mal verstärkt worden“, stellt er zufrieden fest. Eine flächenmäßige Erweiterung des Zoos sei zwar nicht geplant, aber neue Tiere würden immer mal einziehen.

Um die kümmert sich dann Tierpflegerin Bockwar. Und das nun schon seit 13 Jahren. „Damals war eine der Auflagen für eine Betriebserlaubnis das Einstellen eines gelernten Zootierpflegers“, berichtet die 33-Jährige. Schließlich sei dieses besondere Stück Wehlitz als Tierpark eingetragen.

Von Linda Polenz