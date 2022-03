Neues Wohnquartier entsteht in Schkeuditz

Schkeuditz

In der Schkeuditzer Oststraße entsteht ein neues Wohnquartier. Die Deutsche Reihenhaus AG baut zum ersten Mal in Schkeuditz. Auf dem 3000 Quadratmeter großen Grundstück im Wohnpark „Oststraße“ entstehen zehn Eigenheime.

Zur Grundsteinlegung griffen auch Oberbürgermeister Rayk Bergner (CDU) und Baubürgermeister Dirk Thomas zum Spaten. „Schkeuditz wächst immer mehr“, erklärte Bergner. „Das ist an vielen Stellen deutlich zu sehen.“ Mit der Deutschen Reihenhaus AG sei nun ein neuer Anbieter in der Großen Kreisstadt aktiv. „Das zeigt, wie beliebt Schkeuditz mittlerweile auch als Wohnstandort ist“, so Bergner. „Es ist einfach eine liebens- und lebenswerte Stadt.“

Häuser von der Stange

Die Eigenheime sind in serieller Bauweise als Reihenhäuser geplant. Deutschlandweit entstehen unter der Leitung der Deutsche Reihenhaus AG jährlich etwa 750 Häuser – die abgesehen von der Fassade alle gleich aussehen. „Bei der Fassadengestaltung haben die Kommunen das letzte Wort“, erklärt Pressesprecher Achim Behn. Ein weiteres Projekt des Unternehmens werde derzeit in der Parkstadt Portitz realisiert, ein Quartier in Kabelsketal ist in der Planung.

Stabiles soziales Miteinander

Das Projektvolumen umfasst insgesamt drei Millionen Euro. „Schkeuditz ist ein Jobmotor in der mitteldeutschen Metropolregion“, sagte Daniel Séte, Projektleiter der Deutsche Reihenhaus AG. „Gerade junge Familien erfahren hier ein ideales Angebot in Sachen Leben, Wohnen und Arbeiten.“ Neben einer sehr guten Infrastruktur gebe es ein stabiles soziales Miteinander mit zahlreichen Vereinen und Freizeitangeboten, so Séte. „Denjenigen, die sich für ein Zuhause hier entscheiden, machen wir nun erstmals ein Angebot für bezahlbares Wohneigentum.“

„Familienglück“ für 330 000 Euro

Allerdings bremste er gleich die möglichen Erwartungen. „Alle Häuser, die wir hier jetzt bauen, sind bereits verkauft“, erklärte er. Die zehn Häuser des Typs „145 m² Familienglück“ starteten bei einem Kaufpreis von etwa 330 000 Euro für ein Reihenmittelhaus, inklusive Grundstück. Im April sollen die Erdarbeiten starten, voraussichtlich im zweiten Quartal 2023 soll alles fertig gestellt sein. Zu den zehn Häusern gibt es insgesamt 20 Stellplätze.

Von Linda Polenz