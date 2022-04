Nordsachsen erteilt Ukraine-Geflüchteten Arbeitserlaubnis per Allgemeinverfügung

Nordsachsen

„Schnelle Hilfe“, so überschreibt der Landkreis Nordsachsen einen Erlass von Landrat Kai Emanuel (parteilos). Dieser erteilt Ukraine-Geflüchteten eine Arbeitserlaubnis per Allgemeinverfügung. Flüchtlinge aus der Ukraine können danach in Nordsachsen ab sofort auf rechtssicherer Grundlage einer Arbeit nachgehen, noch bevor sie eine Aufenthaltserlaubnis erteilt bekommen haben, teilt der Landkreis mit.

Volljährigen ukrainischen Staatsangehörigen, die sich seit 24. Februar mit Wohnsitz im Landkreis Nordsachsen angemeldet haben und vor diesem Datum ihren Aufenthalt in der Ukraine hatten, erhalten damit eine fiktive Erlaubnis zur Ausübung einer Beschäftigung, erklärte der Landkreis. Diese ist bis 30. September 2022 befristet.

1456 Flüchtlinge aus der Ukraine in Nordsachsen registriert

„Viele ukrainische Flüchtlinge wollen gern Geld verdienen gehen und nicht erst staatliche Sozialhilfen in Anspruch nehmen. Dazu brauchen sie aber rasch die ihnen zustehende Aufenthaltserlaubnis und einen positiven Bescheid über ihren Antrag auf Ausübung einer Beschäftigung“, sagte Emanuel am Freitag. Aufgrund der Vielzahl an Fällen sei das zeitnah nicht möglich. „Die Allgemeinverfügung schafft daher eine pragmatische Lösung, um weitere Härten zu vermeiden und schnell helfen zu können“, so Nordsachsens Landrat.

Eine Allgemeinverfügung verbinden vielen Menschen durch die Pandemieerfahrung mit Freiheitsbeschränkungen. Hier ist es aber umgekehrt: Das Mittel der Allgemeinverfügung wird genutzt, um mehr Freiheiten zu schaffen.

Die fiktive Arbeitserlaubnis entbinde die Betroffenen allerdings nicht von der Pflicht, unverzüglich eine Aufenthaltserlaubnis zu beantragen. Außerdem seien die Arbeitgeber verpflichtet, die bei ihnen beschäftigten Personen umgehend dem Amt für Migration und Ausländerrecht des Landkreises zu melden. Seit Ausbruch des Krieges am 24. Februar haben sich laut Landkreis 1456 Flüchtlinge aus der Ukraine in Nordsachsen registriert.

Eine Möglichkeit, um den Arbeitskräftemangel entgegenzuwirken?

Die Allgemeinverfügung sei aber nicht wegen eines massiven Arbeitskräfteproblems in Nordsachsen erlassen worden, sondern um dem Wunsch der Ukraine-Flüchtlinge zu entsprechen, hieß es auf LVZ-Anfrage. Sie verpflichte die Geflüchteten auch nicht dazu. Auf Vorgaben der Bundesregierung zu warten, sei nicht nötig, da das Verfahren geregelt ist: Um in Deutschland arbeiten zu dürfen, braucht es eine gültige Aufenthaltserlaubnis und einen positiven Bescheid auf den Antrag für eine Arbeitserlaubnis.

Natürlich stehe die Wahl des Arbeitsplatzes frei, so der Landkreis. Dass sich Unternehmen und Einrichtungen mit offenen Stellen freuen, wenn es Interessenten an einer Beschäftigung bei ihnen gibt, steht außer Frage. Schließlich sei der Fachkräftemangel allgegenwärtig – nicht nur in Nordsachsen.

Von Mathias Schönknecht