Nordsachsen sucht bis zu 1750 Wohnungen für Ukraine-Geflüchtete

Nordsachsen

Mit bis zu 7000 ukrainischen Geflüchteten rechnet aktuell der Landkreis Nordsachsen (LRA). Ebenso viele, wie auch für alle anderen sächsischen Landkreise als ungefährer Richtwert vom Freistaat prognostiziert wurde. Da Sachsen die ankommenden Menschen möglichst schnell in Wohnungen, also nicht in Massenunterkünften, unterbringen will, werden aktuell händeringend Wohnungen gesucht. Seit vergangener Woche läuft die Suche nach Wohnungen und größeren Gemeinschaftsunterkünften auf Hochtouren. LRA-Sozialdezernentin Heike Schmidt gibt auf LVZ-Anfrage einen Überblick über den aktuellen Stand.

Nur zehn Wohnungen sind aktuell bezugsfertig

„Der benötigte Wohnraum ist abhängig von der Anzahl aufzunehmender ukrainischer Vertriebener. Die prognostizierten Werte schwanken stark“, stellt Schmidt vorweg. Bei einer geplanten Aufnahme von 4000 Menschen im Landkreis Nordsachsen sei beispielsweise von einem Mindestbedarf von 1000 Wohnungen auszugehen. „Bei einer Aufnahme von 7000 Menschen läge der Mindestbedarf bei 1750 Wohnungen“, veranschaulicht die Sozialdezernentin die Dimensionen.

Auf der Habenseite stehen bisher etwa zehn Prozent der voraussichtlich benötigten Anzahl. 174 Wohnungen hat der Landkreis bisher angemietet, sagt Schmidt. Bezugsfertig und somit sofort einsetzbar seien allerdings nur zehn Wohnungen. „Diese Zahl wird jedoch voraussichtlich nicht stark steigen, da die Wohnungen nach Fertigstellung sehr schnell vergeben werden“, sagt die Sozialdezernentin.

Der Landkreis suche daher vor allem möblierte Wohnungen, um Menschen ohne langen Zeitverzug direkt unterbringen zu können. Parallel dazu gebe es Kooperationen mit Ehrenamtlichen, die Wohnungen aus dem angemieteten Bestand möblieren beziehungsweise Möbel montieren, die zuvor vom Landratsamt bereitgestellt wurden. Von pauschalen Sachspenden bittet der Landkreis in diesem Zusammenhang jedoch abzusehen. Hierfür bedarf es lokaler ehrenamtlicher Strukturen, die gezielt die benötigten Einrichtungsgegenstände annehmen.

Landkreis Nordsachsen plant aktuell ohne Sporthallen

Der Landkreis arbeite zudem sehr eng mit den nordsächsischen Kommunen zusammen. Diese Zusammenarbeit schließe bei der Wohnungsbeschaffung auch die jeweiligen Wohnungsbaugesellschaften mit ein.

Auch wenn es nicht vorgesehen ist, will Heike Schmidt nicht grundsätzlich ausschließen, dass auch wieder Turnhallen als Unterkünfte genutzt werden könnten. Auch wenn dann vermutlich erneut der Schul- und Vereinssport mit Einschränkungen zu rechnen hat.

„Ziel unserer Bemühungen ist es, alle Flüchtlinge in Wohnungen unterzubringen. Dies bedarf jedoch einer gewissen Zeit. Bis dahin werden vorübergehend auch Gemeinschaftsunterkünfte genutzt“, sagt Schmidt. Dafür sollen beispielsweise Räume in Zschortau und Reibitz genutzt werden. „Zum jetzigen Zeitpunkt und nach aktueller Informationslage werden Sporthallen nicht gebraucht“, sagt Schmidt. Es sei aber nicht auszuschließen, „dass bei einem massiven Anstieg der Flüchtlingszahlen auch diese Ressource ins Auge gefasst werden muss“.

Von Mathias Schönknecht