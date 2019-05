Schkeuditz

Es war ein Höhepunkt im nordsächsischen Kulturprogramm: das 20. nordsächsische Chorfestival am Wochenende in Radefeld. Acht Sängergruppen waren dabei – nicht nur aus Nordsachsen. Auch der befreundete A-Capella-Chor Halle stieg auf die Bühne sowie der Chor Art Kapella Schkeuditz, der Schulze-Delitzsch-Männerchor Arion 1885, der Canta Animata Chor, der Arion-Männerchor Gießen, der Chor Großpösna und Enchore Leipzig.

Obsttorte zum Kulturprogramm

Den Auftakt gab natürlich der Chor Arion Glesien. Chorleiter Thomas Holfeld und Sohn Lucius (20) begrüßten die befreundeten Chöre sowie Landrat Kai Emanuel, Oberbürgermeister Rayk Bergner, Bürgermeister Lothar Dornbusch, Wolfgang Richter (Vizepräsident des Sächsischen Chorverbandes) sowie Ortschaftsräte aus Glesien und Radefeld. Etwa 500 Besucher waren in die Sport- und Festhalle nach Radefeld gekommen und wurden nicht enttäuscht. Dass solche Nachmittagskonzerte Appetit machen, wissen die Frauen des Glesiener Chores; und so boten sie ihren Gästen Rührkuchen, Obsttorte oder Blechkuchen mit Kaffee an.

Festschrift und Bildergalerie

Jedes Jahr mit dabei ist Petra Wenzel (64) aus Wiedemar. Seit 31 Jahren singt sie schon im Chor; als Kind war sie in der Schule in der Singgruppe, die Freude zur Volksmusik hält bis heute an. „Wir sind schon eine dufte Truppe“, erklärte die 64-Jährige. Die Festschrift-Sonderausgabe war schnell vergriffen; aber auch auf einer Bildergalerie im Saal konnten die Besucher, Sängerinnen und Sänger sich ein Bild von den Anfängen machen. Und so mancher fand sich auch einem der Fotos wieder. Das 21. nordsächsische Chorfestival findet wieder in der Radefelder Festhalle statt – am 9. Mai 2020.

Von Michael Strohmeyer