Schkeuditz

In Schkeuditz war es in Sachen Erststimmen eher knapp. CDU-Kandidat Jörg Kiesewetter konnte sich in der Großen Kreisstadt am Ende mit nur einem Prozentpunkt Vorsprung gegen seinen AfD-Kontrahenten Roland Ulbrich durchsetzen. Der einzige Schkeuditzer Kandidat, Kaspar Mainz von der FDP, war chancenlos.