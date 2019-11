OB fordert Rheinmetall-Sitz in Schkeuditz

Schkeuditz

Dass die Firma Rheinmetall ein Logistikzentrum für einen Bundeswehrhubschrauber am Flughafen in Schkeuditz aufbauen möchte, habe er ausschließlich aus der LVZ erfahren, sagt Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU) auf Nachfrage. Für eine Beurteilung der Sache fehlten ihm die Hintergrundinformationen, zu dem im LVZ-Beitrag angesprochenen, geplanten Firmensitz von Rheinmetall in Leipzig habe er jedoch eine klare Meinung.

„Wenn wir in Schkeuditz durch so eine Logistikansiedlung eine höhere Lärmbelastung haben, sollen sich die Firmen auch hier ansiedeln“, erklärt Bergner. „Und nicht nur die verkehrsintensive Logistik.“ Dass die Entwicklung des Flughafens weitergeht, könne man nicht ändern. „Da brauchen wir auch nicht naiv sein. Als Stadt haben wir da nur marginal Einfluss“, so der Oberbürgermeister. Er fände es aber angebracht, wenn Schkeuditz solche Dinge nicht aus der Presse erfahren müsste.

Kooperation von Rheinmetall und Sikorsky

Wie berichtet, wollen der Rüstungskonzern Rheinmetall und das US-Unternehmen Sikorsky in Schkeuditz ein Zentrum für Logistik, Wartung und Flotten-Management für einen Superhelikopter aufbauen. Die Chancen für einen Auftrag der Bundeswehr stünden gut, meinte Rheinmetall-Manager Mike Schmidt in einem Interview mit der Leipziger Volkszeitung. Während in ersten Reaktionen die CDU und FDP das Vorhaben begrüßten, lehnt die Linkspartei einen Rüstungsstandort am Flughafen Schkeuditz ab.

„Ich bin wirklich verwundert, dass das so kommen soll“, meint indes der Schkeuditzer Oberbürgermeister. „Für mich ergeben sich daraus einige Fragen.“ Die wolle er nun mit dem Flughafen besprechen, das Gespräch mit den Verantwortlichen suchen. „Anhand der Fakten, die ich aus der Zeitung habe, kann ich nicht sagen, wie gehaltvoll das Ganze ist“, so Bergner. Unabhängig von der Bewertung der Sache, bleibe er aber dabei: „Wenn die Hubschrauber an den Flughafen kommen, muss auch der Firmensitz in Schkeuditz sein“, fordert das Stadtoberhaupt. „Für alles andere hätte ich null Verständnis. Und die Bürger, die durch das Logistikzentrum unter Umständen beeinträchtigt werden, auch nicht. Es muss für diejenigen, die hier leben, auch was rumkommen.“

Von Linda Polenz