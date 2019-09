OBM-Plan: Eine Schwimmhalle für Schkeuditz

Schkeuditz

Die Idee gibt es schon länger, seit einiger Zeit wird sie auch konsequent weiterverfolgt: Schkeuditz soll wieder eine Schwimmhalle bekommen. Vor 25 Jahren wurde die alte Halle wegen baulicher Mängel abgerissen, in ein paar Jahren könnte eine neue stehen.

Aus eigener Kraft ist Bau nicht möglich

„Im nächsten Doppelhaushalt wird das Thema Schwimmhalle mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit noch keine Rolle spielen“, bremst Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU) auf LVZ-Nachfrage allzu hohe Erwartungen. „Wir haben jetzt zunächst sehr viele Pflichtaufgaben zu erledigen.“ Kitas müssten gebaut, Schulen erweitert werden. „Da ist wenig Spielraum“, so Bergner. „Aus eigener Kraft kann sich Schkeuditz ein Bad nicht leisten.“ Immerhin koste die Errichtung einer solchen Halle etwa 17 Millionen Euro. „Hinzu kommt jährlich eine Summe in Höhe von etwa einer Million Euro“, erläutert der Oberbürgermeister – Geld, das es für den Unterhalt des Gebäudes und für die Gehälter des Personals braucht. „Etwa 30 bis 35 Prozent davon lassen sich durch Einnahmen einspielen“, so Bergner. „Der Rest ist Zuschuss der Stadt.“

Hoffen auf Bund und Land

Und den kann sich Schkeuditz derzeit einfach nicht leisten. Genauso wenig wie die Summe für den Bau. „Da sind wir ohnehin auf Fördermittel angewiesen“, sagt Bergner. „Wir hoffen da auf den Freistaat Sachsen und den Bund.“ Schließlich sei so eine Schwimmhalle nicht nur zur Bespaßung da, sondern erfülle auch eine gesellschaftliche Aufgabe. „Der Schwimmunterricht in der zweiten Klasse kann dann auch bei uns abgedeckt werden“, betont Bergner. Derzeit fahren die Schkeuditzer Schüler allwöchentlich zum Schwimmenlernen nach Leipzig. Das kostet Zeit – und Hallenzeiten, die den Schulen in der Messestadt perspektivisch fehlen könnten.

Maßgebliche Beschlüsse in den nächsten Jahren

Momentan ist die Verwaltung gemeinsam mit den Stadtwerken Schkeuditz dabei, sich verschiedene Hallen und Betreibermodelle anzuschauen. „Das ist wichtig, damit wir die für uns optimale Lösung finden“, sagt Bergner. Dabei sei noch völlig unklar, wer später beispielsweise der Betreiber sein wird. Neben der Kommune seien auch die Stadtwerke oder ein externer Anbieter möglich. „Ich gehe davon aus, dass es in den nächsten drei bis vier Jahren maßgebliche Beschlüsse im Stadtrat dazu geben wird“, glaubt der Oberbürgermeister. „Die müssen aber ordentlich vorbereitet werden.“

Kinder wünschen sich Schwimmhalle

Vor einiger Zeit hatten Kinder der Leibniz-Grundschule ihre Wünsche an das Stadtoberhaupt gerichtet – und dabei auf eine Schwimmhalle gedrungen. „Nach Schkeuditz gehört eine Schimmhalle“, findet auch Bergner. Daran werde nun auch weiter gearbeitet. „Allerdings braucht das alles seine Zeit“, so der Oberbürgermeister. „Außer es fallen Fördermittel vom Himmel. Dann geht es manchmal ganz schnell.“

Von Linda Polenz