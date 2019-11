Patenschaften für Bäume und Grünflächen

Schkeuditz

Glesien wird grün: Zu Beginn der Woche hat der Technische Service Schkeuditz begonnen, 29 Obstbäume entlang des Straßenrandes „An den Kleingärten“ zu pflanzen. Es folgen weitere Bäume in der Siebelstraße. Der Ortschaftsrat regt Patenschaften für Bäume, Grünflächen und Rabatten an.

Äpfel-, Pflaumen- und Birnenbäume säumen künftig die Straße „An den Kleingärten“. Zudem soll demnächst eine Zwetschge in unmittelbarer Nähe zum Probenraum des Chores Arion gepflanzt werden. Sie ist ein Geschenk des Chores aus der Partner- und Zwetschgenstadt Bühl, überreicht nach dem gemeinsamen Konzert zum Tag der Deutschen Einheit.

Apfeldorn, Rotdorn, Mehlbeere

„Zudem kommen neue Bäume in die Seibelstraße“, erklärt Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU). „Dort fehlen 30 Bäume entlang der Straße.“ Nachdem die Rinde der Gehölze aufgeplatzt war, sei geschlussfolgert worden, dass die Bäume für diesen Standort nicht geeignet sind. „Deshalb finden jetzt Probepflanzungen statt, die zeigen sollen, welche Bäume sich für diese Straße eignen“, so Bergner. Geplant sind drei verschiedene Gehölze: Apfeldorn, Rotdorn und Mehlbeere. „Bei positivem Anwachserfolg soll die Straßenbaumpflanzung in den kommenden Jahren fortgesetzt werden“, so der Oberbürgermeister.

Der Ortschaftsrat Glesien begrüßt die Baumpflanzungen im Ortsteil. „Zur Förderung von Natur und Umwelt und zum Erhalt des typischen Erscheinungsbildes der ländlichen Region, bekennt sich der Ortschaftsrat Glesien zu einem grünen Ortsbild“, sagt Ortsvorsteher Chris Bageritz. In einem Schreiben an die Stadtverwaltung haben die Ortschaftsräte mögliche weitere Baumstandorte aufgelistet – mit der Bitte diese zu prüfen. „Außerdem fordern wir die Verwaltung auf, Maßnahmen zu ergreifen, die über die üblichen Ersatzpflanzungen von Bäumen und Sträuchern hinaus gehen“, so Bageritz.

Ortsvorsteher wirbt für Pflege-Patenschaften

Und der Ortschaftsrat geht noch einen Schritt weiter: „Aus unserer Sicht ist eine offensive Bewerbung in der Öffentlichkeit notwendig“, meint Bageritz. Dazu gehörten unter anderem die Möglichkeiten der Übernahme einer Baum- und Grünflächenpatenschaft sowie gemeinsame Aktionen zur Pflege öffentlicher Flächen. „Bestehende Rabatten und Pflanzkübel sollen unbedingt erhalten bleiben“, erklärt der Ortsvorsteher. „Die Pflege muss allerdings dringend intensiviert werden.“ Auch dafür würden sich Patenschaften durch die Glesiener Bürger anbieten.

Ein spezielles Programm – analog der „Baumstarken Stadt“ in Leipzig – gebe es in Schkeuditz derzeit nicht. „Aber jeder, der einen Baum auf städtischen Flächen pflanzen möchte, kann sich jederzeit gern an die Stadtverwaltung wenden“, so Oberbürgermeister Bergner. „Gemeinsam werden wir dann einen geeigneten Standort finden.“

Von Linda Polenz