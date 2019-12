Pendler informieren sich über Rückkehr-Möglichkeiten

Schkeuditz

Zum zweiten Mal fand am Freitag in Schkeuditz der Rückkehrertag statt. Mittels Jobangeboten und Informationen zur Stadt sollen Fachkräfte, die Schkeuditz vor einiger Zeit den Rücken gekehrt haben, für die Region zurückgewonnen werden. Die Aktion des Landkreises Nordsachsen findet in verschiedenen Kommunen statt.

Mehr Besucher als vergangenes Jahr

Einer, der genau weiß, wie es ist, zurückzukehren, ist Matthias Sebald. Er ist bis vor einem Jahr jede Woche nach Hessen gependelt, dann nach Schkeuditz zurückgekommen. Jetzt organisiert der Wirtschaftsförderer den Rückkehrertag. „In diesem Jahr waren es noch mehr Besucher als bei der Premiere im vergangenen Jahr“, sagte er freudig. Zeitweise war es richtig voll in den Rathaus-Kolonnaden. Viele Besucher erkundigten sich an den Ständen der Schkeuditzer Unternehmen, andere nutzten die ausgehangenen Stellenangebote.

Unternehmen bekommen Bewerber

„Wir haben schon sehr vielversprechende Gespräche geführt“, sagte Susann Welke, Personalleiterin bei Bitzer. Die Kälte- u

nd Klimatechnik-Firma ist das größte produzierende Unternehmen im Landkreis, sucht Fachkräfte. „Im vergangenen Jahr haben wir auf Grund des Rückkehrertages einiges an Bewerbungen bekommen“, so Welke. „Damit rechnen wir auch jetzt wieder.“ Inwieweit sich daraus tatsächlich Arbeitsverträge entwickeln, ließe sich nicht sagen. „Die Gespräche waren aber sehr gut.“

Auch Pendler informieren sich

Einer, der sich erkundigt hat, ist Paul Schmidt. Allerdings nicht für sich, sondern vor allem für seine Frau. „Wir wohnen schon in Schkeuditz, arbeiten aber außerhalb“, sagte der 50-Jährige. Schöner wäre es für ihn und die Gattin, einen Job in der Nähe der Wohnung zu haben. „Wir pendeln zwar nicht weit, aber es summiert sich dann doch.“ Der Rückkehrertag sei ruhiger als die üblichen Jobmessen. „Zudem kommt man mit den Unternehmen direkt ins Gespräch“, so Schmidt.

Win-win-Situation

Pendler seien die eine Zielgruppe des Rückkehrertages, abgewanderte die andere, sagte Wirtschaftsförderer Sebald. Zum fünften Mal fand die Job- und Informationsbörse bereits im Landkreis statt. Neben Schkeuditz sind auch Delitzsch, Torgau, Eilenburg und Oschatz alljährlich dabei. „Für die Unternehmen ist das auch eine gute Sache“, ist Sebald sicher. „Schließlich sind die Fachkräfte derzeit tatsächlich rar.“ Das bestätigte auch Bitzer-Personalerin Welke. „Es ist eine Win-win-Situation. Wir bekommen unter Umständen Fachkräfte – und die Bewerber gute Jobs in ihrer Heimatregion.“

Die Stadt Schkeuditz hat den Schkeuditzer Rückkehrertag nicht nur organisiert, sie stand auch mit Wohnungsangeboten und Informationen zu Kultur und Naherholung zur Seite.

Von Linda Polenz